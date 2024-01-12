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أنصار الله تتوعد واشنطن ولندن بدفع ثمن باهظ ردا على قصف اليمن

1/12/2024 2:23:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توعدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدفع "ثمن باهظ" رداً على القصف الذي نفذته على مواقع تابعة للجماعة في صنعاء وعدد من المحافظات في اليمن.


وقال نائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لـ "أنصار الله" حسين العزي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تعرضت بلادنا لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية وبريطانية".
وأضاف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله": "بلا شك سيتعين على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظاً وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر".

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