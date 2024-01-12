أنصار الله تتوعد واشنطن ولندن بدفع ثمن باهظ ردا على قصف اليمن

وقال نائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لـ "أنصار الله" حسين العزي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تعرضت بلادنا لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية وبريطانية". وأضاف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله": "بلا شك سيتعين على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظاً وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر".

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