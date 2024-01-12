أنصار الله تتوعد واشنطن ولندن بدفع ثمن باهظ ردا على قصف اليمن

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توعدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدفع "ثمن باهظ" رداً على القصف الذي نفذته على مواقع تابعة للجماعة في صنعاء وعدد من المحافظات في اليمن.
وقال نائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لـ "أنصار الله" حسين العزي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تعرضت بلادنا لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية وبريطانية".
وأضاف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله": "بلا شك سيتعين على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظاً وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر".
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