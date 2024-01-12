السعودية تدعو إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد العمليات العسكرية بمنطقة البحر الأحمر

السعودية تدعو إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد العمليات العسكرية بمنطقة البحر الأحمر
التاريخ
1/12/2024 2:23:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة السعودية "تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية بمنطقة البحر الأحمر والغارات على مواقع في اليمن".
وأشارت الوزارة في بيان عبر حسابها بموقع "إكس" إلى "أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا"، ودعت إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد".
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