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السعودية تدعو إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد العمليات العسكرية بمنطقة البحر الأحمر

1/12/2024 2:23:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة السعودية "تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية بمنطقة البحر الأحمر والغارات على مواقع في اليمن".


وأشارت الوزارة في بيان عبر حسابها بموقع "إكس" إلى "أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا"، ودعت إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد".

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