ولي العهد يزور معهد التعليم التقني في العاصمة السنغافورية
التاريخ
1/12/2024 2:23:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، معهد التعليم التقني في العاصمة السنغافورية.
وجال سموه في مرافقه التي تضم حاضنات ابتكار ومختبرات علمية لتدريب الطلبة وتوفير التطبيقات العملية التي تؤهلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.
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