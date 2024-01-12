مركز الفلك الدولي بأبوظبي يرصد هلال شهر رجب 1445

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر مركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر رجب 1445هـ، كما تم تصويره نهارا اليوم الجمعة 12 يناير 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 09:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 11.8 درجة.
وأفاد المركز بأنه تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.
فريق المرصد: أسامة غنّام، أنس محمد، سامح العشي، خلفان النعيمي، محمد عودة.
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