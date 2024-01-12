مركز الفلك الدولي بأبوظبي يرصد هلال شهر رجب 1445

نشر مركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر رجب 1445هـ، كما تم تصويره نهارا اليوم الجمعة 12 يناير 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 09:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 11.8 درجة.

وأفاد المركز بأنه تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.

فريق المرصد: أسامة غنّام، أنس محمد، سامح العشي، خلفان النعيمي، محمد عودة.



