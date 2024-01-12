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مركز الفلك الدولي بأبوظبي يرصد هلال شهر رجب 1445

1/12/2024 1:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر مركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر رجب 1445هـ، كما تم تصويره نهارا اليوم الجمعة 12 يناير 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 09:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 11.8 درجة.

وأفاد المركز بأنه تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.

فريق المرصد: أسامة غنّام، أنس محمد، سامح العشي، خلفان النعيمي، محمد عودة.


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