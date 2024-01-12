تأهب إسرائيلي وتوقع أميركي برد الحوثيين

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب في حالة تأهب تحسبا لأي انتقام عقب الضربات الأميركية البريطانية على مواقع للحوثيين في اليمن فجر اليوم وفق موقع "أكسيوس". من جانبه توقع مسؤول أميركي رفيع ردا حوثيا على القصف، مشيرا إلى أن القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر بحالة تأهب للدفاع عن نفسها ولكنهالم ترصد حتى الآن أي تحرك.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أخطرت مسبقا بالضربات التي استهدفت مواقع الحوثيين.

وفي سياق التأهب أكد مسؤول أميركي رفيع أن القوات الأميركية والبريطانية في حالة تأهب عقب ضربات فجر اليوم على الحوثيين.

ولم يستبعد المسؤول الأميركي رد الحوثيين على الضربات التي استهدفت مواقعهم، لكنه أوضح أنه "سيكون للضربات الأميركية والبريطانية تأثير كبير على قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر".

وأضاف "وبالتأكيد مع مرور الوقت تقليل قدرتهم ورغبتهم في شن هذه الهجمات، فإننا لن نتفاجأ برؤية نوع من الرد".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الضربات على اليمن كانت موجهة بدقة ضد القدرات العسكرية للحوثيين، وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها استخدموا ذخائر دقيقة وحرصوا على تجنب الأضرار الجانبية بالابتعاد عن استهداف المراكز السكانية المدنية.

ونقلت رويترز عن المسؤول الأميركي قوله إن إيران تتحمل "مسؤولية عن الدور الذي تلعبه في الهجمات ضد القوات الأميركية"، وأضاف "نعتقد أن إيران متورطة في كل مرحلة من هجمات الحوثيين".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد أهداف لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن في وقت مبكر من فجر اليوم. وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية، مشيرا إلى أن العملية انتهت "ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شن أكثر من 12 غارة على أهداف للحوثيين.

من جانبه قال القيادي بجماعة أنصار الله الحوثيين عبد الله بن عامر للجزيرة إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية في محيط صنعاء والحديدة. وأشار إلى تعرض مواقع لجماعته لضربات وصفها بالخاطفة لكنه شدد أن الحوثيين لم يترددوا في الرد، وأكد أن لدى الجماعة "قدرات بما يتيح لنا الدفاع المشروع عن النفس".

وحمل القيادي الحوثي واشنطن ولندن مسؤولية ما وصفها بعسكرة البحر الأحمر، وأكد أن جماعته ستواصل عملياتها في البحر الأحمر حتى إنهاء العدوان على غزة. وتوعد عبد الله بن عامر بضرب القواعد الأميركية والبريطانية في المنطقة إذا وسعت واشنطن ولندن المعركة.

كما قال القيادي في أنصار الله الحوثيين وعضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم إن قواته ترد بقوة على البوارج الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر.

في السياق قال القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين حسين العزي إن اليمن تعرض لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أميركية وبريطانية، وأكد أنه سيتعين على أميركا وبريطانيا الإستعداد لدفع الثمن باهظا وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر حسب قوله.