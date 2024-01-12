لهيب البحر الأحمر يشعل أسعار النفط بأكثر من 2%

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في تعاملات الجمعة المبكرة مع تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات شنتها الجماعة على سفن الشحن في البحر الأحمر بدءا من أواخر العام الماضي.
تحرك الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار، بما يعادل 2.3%، إلى 79.22 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار، أو 2.5%، إلى 73.82 دولار بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش.
تعد الضربات الأميركية البريطانية تصعيدا كبيرا وواحدة من أكثر الدلائل الدراماتيكية حتى الآن التي تشير إلى احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس الفلسطينية في الشرق الأوسط منذ اندلاع شرارتها في أكتوبر. وأكد شهود في اليمن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الخميس إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات في اليمن ضد مواقع يستخدمها الحوثيون.
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