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لهيب البحر الأحمر يشعل أسعار النفط بأكثر من 2%

1/12/2024 12:37:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في تعاملات الجمعة المبكرة مع تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات شنتها الجماعة على سفن الشحن في البحر الأحمر بدءا من أواخر العام الماضي.

تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار، بما يعادل 2.3%، إلى 79.22 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار، أو 2.5%، إلى 73.82 دولار بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش.

تعد الضربات الأميركية البريطانية تصعيدا كبيرا وواحدة من أكثر الدلائل الدراماتيكية حتى الآن التي تشير إلى احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس الفلسطينية في الشرق الأوسط منذ اندلاع شرارتها في أكتوبر. وأكد شهود في اليمن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الخميس إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات في اليمن ضد مواقع يستخدمها الحوثيون.

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