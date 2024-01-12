البيان الثلاثي والرد الحاسم

جاء بلينكن إلى المنطقة، وتجول بين عدة دول، وكما جاء رحل.

لن نقول رحل خائباً، لأنه في الأصل لم يأتِ وسيطاً أو حاملاً بين يديه مشروعاً للسلام، وقراراً حاسماً من إدارته بوقف فوري للحرب ضد غزة، بل كان يحمل مقترحات مؤيدة لأفكار نتنياهو و«هلوساته»، وبمعنى أدق كان مسوقاً ومروجاً لتلك الأفكار، وكان الفشل واضحاً على ملامحه وهو يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان ينتظر الأخبار المفرحة، فإذا بها محزنة للاثنين.

لم يحمل وزير خارجية الولايات المتحدة رأي بايدن، ولكنه حمل دعوات «بن غفير» والوزراء الآخرين في حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وكأنه يترجم كلامه السابق بأنه يمثل الجانب الإسرائيلي قبل تمثيله للإدارة الأمريكية، وقد غاب عن باله شيء واحد، وهو أن أي دولة عربية أو قائدها لا يمكن أن يكون شريكاً مساهماً في التنازل عن حقوق فلسطين الدولة والشعب، وأن الزعماء العرب الذين التقى بهم لا يساومون ولا يوافقون على المقترحات التي ترسخ الاحتلال وتسلب الحقوق.

بعد 24 ساعة من رحيل بلينكن صدر توضيح علني من الدول الثلاث المعنية أكثر من غيرها بالقضية الفلسطينية، مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، وفي بيان مشترك صدر باسم قادتها كان الرد حاسماً في جملتين لا أكثر «رفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض الفصل بين غزة والضفة الغربية»، والقصد هنا لا لبس فيه وإن لم يذكر، وهو أن الطرح الأمريكي الذي حمله بلينكن مرفوض، لأنه يشجع الجريمة التي ترتكب، وما سيليها من جرائم، بمسح معالم غزة، وتحويلها إلى أرض جرداء، وإقامة المستوطنات مكانها، وتهجير سكانها إلى الخارج طوعاً أو قسراً، أو إخضاع ما يتبقى من القطاع للاحتلال العسكري الإسرائيلي وتعيين إدارات مدنية صورية للمناطق المتطرفة في الجنوب والغرب، مع «زرع» المستوطنات المسلحة للفصل بينها.

ذلك الرد الثلاثي يحمل في طياته الموقف العربي الموحد، المبني على حل لا يمكن قسمته، وهو إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على أراضي 1967، في الضفة وغزة المتصلتين والمنضويتين تحت علم واحد، ومقابل ذلك يكون السلام والاستقرار.

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