وزير الأشغال توسعة محطة الصرف الصحي في أم الهيمان بتكلفة 1 5 مليار دينار وبطاقة 500 ألف متر مكعب



الاستفادة من المياه المعالجة لاستخدامها في المزارع والزراعة التجميلية والمحميات الدولة تمتلك 60% من أسهم الشركة 50% للمواطنين و10% للحكومة وسيتم مستقبلاً فتح المجال للمواطنين للاكتتاب العام في المحطة

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد ان مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بأم الهيمان من اهم مشاريع خطة التنمية في البلاد ومن المشاريع الرائدة في معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها.

وأضاف الأستاد في تصريح لـ «كونا» خلال جولة تفقدية شملت مشروع التوسعة و«محطة ضخ الصرف الصحي» التابعة للمشروع بمنطقة صباح الأحمد أن المشروع يخدم مناطق محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير وبتكلفة مالية نحو 1.5 مليار دينار (نحو 4.9 مليارات دولار) وبطاقة استيعابية تقدر بـ 500 ألف متر مكعب.

وأضاف أن أهمية المحطة تكمن في الاستفادة من المياه المعالجة للاستخدام في المزارع والزراعة التجميلية والمحميات وكذلك احتياجات شركة نفط الكويت من هذه المياه بالتوافق مع البيئة، فضلا عن الاستفادة من غاز «الميثان» الناتج عن محطات المعالجة لتوليد الطاقة للمحطة.

وأوضح د.الأستاد أن المشروع جاء بالتعاون مع هيئة الشراكة وشركة ألمانية وأخرى كويتية متخصصة في هذا المجال، مشيرا الى انه سيتم في المستقبل فتح المجال للمواطنين في الاكتتاب العام في المحطة.

وبين أن الدولة تمتلك 60% من اسهم الشركة مقسمة 50% للمواطنين و10% للحكومة متمثلة بالهيئة العامة للاستثمار فيما تمتلك شركة (أم الهيمان لمعالجة المياه) 40%.

وعلى صعيد متصل، قال الوزير الاستاد انه وبتوجيهات القيادة السياسية وبإرادة كويتية تم إنهاء أزمة الصرف الصحي في منطقة صباح الأحمد، حيث تم تشغيل محطة ضخ مياه الصرف الصحي فيها تجريبيا وذلك بغية التسهيل ورفع المعانات على المواطنين القاطنين فيها.

ولفت الى أنه وبعد تشغيل المحطة ستتم دراسة الأثر البيئي الناتج عن أزمة الصرف الصحي في منطقة صباح الأحمد وتشكيل لجنة تقصي حقائق لحصر الأضرار البيئية وقصور البنى التحتية للدولة، إضافة الى دراسة شاملة للوضع الصحي للصرف الصحي والمياه المعالجة لضمان خلق بيئة صحية متوافقة مع المعايير الصحية العالمية.

وأكد أهمية التغيير الهيكلي في قطاع الهندسة الصحية بالوزارة والذي يفتقر الى الامكانات المطلوبة في الوقت الحاضر مما نتجت عنه الأزمة، مبينا انه يتم حاليا تحديد أسباب تأخر محطة الصرف الصحي لمدينة جنوب المطلاع تفاديا لتكرار سيناريو مدينة صباح الأحمد.

بدوره، قال كبير المهندسين الاختصاصيين مدير إدارة مشاريع أم الهيمان أحمد الصالح في تصريح مماثل انه تم الانتهاء من ربط مياه الصرف الصحي لمنطقة صباح الأحمد بالمحطة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجار تنظيف الشبكة من قبل المؤسسة.

وأضاف «كما تم إيصال التيار الكهربائي للمحطة اليوم من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجار فحص جميع المعدات إيذانا بتشغيل المحطة خلال الساعات القادمة».

وأفاد الصالح بأنه تم العمل على إنهاء جميع عوائق المشروع بتوجهات الوزير الاستاد وتعاون جهات الدولة متمثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الشراكة ووزارة الإسكان وهيئة الزراعة.