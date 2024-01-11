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المدير العام للمعهد العربي للتخطيط دعم لبنان في التنمية من أولوياتنا

1/11/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي أن دعم لبنان ومساعدته في التنمية من أولويات اهتمامات المعهد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به د.الشامي لـ «كونا» في ختام زيارة قام بها وفد من المعهد برئاسة المدير العام للبنان اجتمع خلالها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وعدد من المسؤولين وبعض الجهات المختصة لمناقشة أولوياتهم في التخطيط للتنمية.
وقال د.الشامي إن لبنان «أحوج ما يكون لتضافر كل الجهود لدعمه ومساعدته»، مشيرا إلى أن الهدف من زيارة وفد المعهد هو «تأكيد الثقة بلبنان» وإظهار قدرته على النهوض ومساعدته فيما يحتاجه من التدريب والتخطيط.
وأضاف ان من أولويات المعهد العربي للتخطيط الاهتمام بلبنان لذلك جاءت الزيارة «لنكون على بينة بخطط لبنان المقبلة» لمشاركة الإخوة اللبنانيين في الإعداد لها بما يسمح بتحقيق أهدافها المرجوة.
ولفت إلى أن وفد المعهد العربي للتخطيط ناقش مع المسؤولين اللبنانيين أولوياتهم في التخطيط ليقوم المعهد بعد ذلك «بدراسة هذه الأولويات وتحليلها» تمهيدا لتقديم المساعدة فيها، وذلك عبر خطة نشاط المعهد المقبلة التي يجب أن يكون للبنان حصة فيها.
وقال إن دعمنا للبنان سيكون من خلال مساعدته عبر خبراء المعهد على رسم السياسات الكفيلة بإعادة إنهاضه في المستقبل: «لذلك نحرص من خلال جولتنا على المؤسسات المختلفة إيجاد تنسيق في الرؤية التي تتيح رسم سياسات تصيب بنتائجها جميع المجالات المتداخلة والمعنية مع بعضها البعض».
وأكد الشامي دور المعهد العربي للتخطيط في مساعدة الدول الأعضاء في رسم السياسات التنموية والتخطيط مع الدول ومن ثم العمل على تنمية القدرات البشرية فيها لتمكينها من التنفيذ.
وكان وفد المعهد العربي للتخطيط قد التقى في زيارته للبنان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحث معه الأمور المتعلقة بنهوض لبنان وتؤدي إلى استقراره وازدهاره، كما التقى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلاء رياشي.
وزار الوفد كذلك معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إضافة إلى كلية القيادة والأركان في الجيش اللبناني.
وأطلق المعهد خلال الزيارة «المشروع الوطني لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر» في مدينة طرابلس شمالي لبنان وهو عبارة عن برنامج تدريبي يهدف إلى العمل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة إلى التشغيل والتطوير.

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