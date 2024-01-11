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أمين عام الهلال الأحمر على دول العالم التدخل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية

1/11/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل «عاجل ومستدام ودون عوائق» للأشقاء في قطاع غزة.
وناشدت البرجس في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركتها في مؤتمر النداء الإنساني لدعم غزة المنعقد في القاهرة دول العالم ضرورة التدخل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في تدهور الحياة وتدمير البنية التحتية وغلق المستشفيات.
وأدانت الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان غير مسبوقة.
وأكدت البرجس أن القضية الفلسطينية بالنسبة للكويت هي قضية «محورية أساسية»، مشددة على موقف الكويت الثابت بشأن دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة.
وحول التعاون بشأن المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، أشادت بتعاون الهلال الأحمر المصري لتسهيل المساعدات الكويتية عبر معبر رفح، مشيرة الى انه يتم التنسيق بين جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتوفير الاحتياجات الضرورية للجانب الفلسطيني.
وأوضحت ان هذه المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة الى أن الكويت دائما سباقة في مد يد العون لجميع الأشقاء والأصدقاء في الأزمات والاحتياجات.
من جانبه، طالب مدير إدارة الكوارث والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر يوسف المعراج في تصريح مماثل لـ «كونا» بضرورة التكاتف الدولي لإنقاذ الأشقاء في فلسطين في ظل عدوان إسرائيلي وحشي ودموي.
وشدد المعراج على ضرورة تنسيق الجهود لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية الفعالة في هذا الوقت الحرج، داعيا إلى إنهاء هذه الحرب وإرساء وقف دائم لإطلاق النار.
وأكد استمرار الكويت في دعم احتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال وعنف المستوطنين.
كما أكد المعراج التعاون المستمر والدائم بين الهلال الأحمر الكويتي والمصري والفلسطيني والجهد الكبير المبذول لتسهيل المساعدات وإدخالها لقطاع غزة.
وانطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات مؤتمر النداء الإنساني لدعم غزة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار وبمشاركة عدد من وزراء وسفراء وقيادات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم من بينهم الهلال الأحمر الكويتي.

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