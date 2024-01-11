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العجيري العلمي موسم الشبط الأكثر برودة يبدأ الأحد المقبل

1/11/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مركز العجيري العلمي إن موسم المربعانية ينتهي يوم 14 الجاري ليدخل موسم «الشبط» وهو الأكثر برودة بدءا من يوم الأحد المقبل.
وأضاف المركز في بيان لـ «كونا» أن عدد أيام موسم «الشبط» 26 يوما تبدأ في 14 يناير من كل عام وينقسم إلى نجمين هما النعائم والبلدة ومدة كل منهما 13 يوما.
وأوضح أن النصف الأول من موسم الشبط يكون نجم النعائم حيث يزداد خلاله البرد والصقيع في الصباح وتهب الرياح وتنخفض درجات الحرارة.
وذكر أن موسم الشبط يتخلله موسم «الأزيرق» وهي ثمانية أيام يكون البرد خلالها في شدته، مشيرا إلى وجود تسمية أخرى لهذا الموسم وتعرف بـ «البطين».

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