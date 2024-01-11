وزير الداخلية يخاطب وزير الخارجية تسهيل إجراءات الدرة في الدول المصدرة للعمالة لسد حاجة السوق منها

تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية مباشرة دون الحاجة لمكتب وسيط

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في بيان مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه كتابا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بشأن دعم وتسهيل إجراءات شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ومخاطبة سفارات الكويت في الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتذليل كل العقبات والمعوقات التي تواجه شركة الدرة، وذلك لسد حاجة السوق من العمالة المنزلية وتسريع عملية استقدام العمالة للمواطنين الكويتيين.

كما وجه شركة الدرة بضرورة إطلاق خدمة لاستقبال طلبات الجوازات الخاصة عبر موقع شركة الدرة ودفع كل الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقر الشركة، وذلك تسهيلا وتخفيفا عن المواطنين الكويتيين.

كما يمكن للمواطنين ممن لديه جواز خاص لعاملة منزلية من الدخول إلى تطبيق (سهل) وإصدار سمة دخول (فيزا) للعاملة المنزلية ومن ثم التوجه وتصديقها عبر سفارة الدولة المستقدم منها العاملة المنزلية واستكمال الإجراءات دون الحاجة لوجود مكتب وسيط لاستقدام العمالة المنزلية.