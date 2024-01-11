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الكهرباء إنشاء 3 خزانات في المطلاع بقيمة 29 294 مليون دينار

1/11/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أعلنت مصادر عن توقيع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عقد لإنشاء 3 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منها 115 مليون غالون بمدينة المطلاع السكنية موقع رقم «1».
وقالت المصادر ان قيمة العقد 29.294 مليون دينار ومدة العقد 36 شهرا، مبينة أن العقد يأتي ضمن 20 مشروعا تعتزم الوزارة تنفيذها لدعم الشبكة المائية في البلاد وزيادة المخزون الاستراتيجي، منها 6 مشاريع تنفذ في المطلاع.
وبينت ان تلك المشاريع تتمثل في مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 4 خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 1200 مم من مجمع توزيع مياه المطلاع العالي إلى مجمع المياه المقترح بمدينة جنوب المطلاع، ومشروع إنشاء محطة ضخ وملحقاتها بالموقع رقم «1» بالمطلاع، ومشروع إنشاء 9 أبراج للمياه العذبة والأعمال الملحقة له بالموقع رقم «2»، ومشروع آخر لإنشاء 9 أبراج للمياه العذبة والأعمال الملحقة بالموقع رقم «3». ولفتت إلى أن من ضمن مشاريع المياه التي تنفذها الوزارة مشروع إنشاء وإنجاز محطة تعبئة للمياه العذبة بمدينة جنوب المطلاع السكنية بالموقع رقم «3»، إضافة إلى مشروع الخزانات الخرسانية، مبينة أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تقصير الدورة المستندية لتلك المشاريع لسرعة توقيع عقودها ومن ثم بدء تنفيذ الأعمال والاستفادة منها خاصة مع بدء قيام بعض المواطنين بالسكن في قسائمهم المختلفة في المطلاع.
وأشارت إلى أن مشاريع تنفيذ الشبكة المائية في المدينة متقدمة وتسبق الجداول الزمنية التي وضعتها لها، وذلك في الإطار العام لتوفير الوزارة خدماتها المختلفة في مختلف المناطق خاصة المدن السكنية الجديدة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة. وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن انتهاء قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة من تجهيز كشف الترقية بالأقدمية تمهيدا لاعتماده من قبل الوزير، وتضمن الكشف ترقية 1800 موظف من مختلف قطاعات الوزارة.

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