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الكويت تبحث التعاون العسكري مع باكستان

1/11/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع أن وفدا برئاسة معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد الكندري يقوم بزيارة إلى جمهورية باكستان الصديقة لبحث مواضيع مشتركة لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن اللواء الكندري والوفد المرافق له التقوا خلال الزيارة التي بدأت في السادس من يناير الجاري برئيس الأركان المشتركة الباكستاني الفريق أول الجنرال ساهر شمشاد ميرزا وعدد من قيادات وزارة الدفاع الباكستانية العسكرية والمدنية.
وذكرت أنه تمت خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وأشارت إلى أن الزيارة التي تختتم اليوم الجمعة تضمنت كذلك عمل مسودة اتفاقية تعاون مشترك في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين.

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