الكويت تبحث التعاون العسكري مع باكستان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع أن وفدا برئاسة معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد الكندري يقوم بزيارة إلى جمهورية باكستان الصديقة لبحث مواضيع مشتركة لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن اللواء الكندري والوفد المرافق له التقوا خلال الزيارة التي بدأت في السادس من يناير الجاري برئيس الأركان المشتركة الباكستاني الفريق أول الجنرال ساهر شمشاد ميرزا وعدد من قيادات وزارة الدفاع الباكستانية العسكرية والمدنية.
وذكرت أنه تمت خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وأشارت إلى أن الزيارة التي تختتم اليوم الجمعة تضمنت كذلك عمل مسودة اتفاقية تعاون مشترك في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين.
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