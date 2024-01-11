نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي

نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي
التاريخ
1/11/2024 11:35:08 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في ديوان عام الوزارة أمس اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي. وتم خلال الاجتماع، بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس، بحث الموضوعات الواردة على جدول الأعمال.
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