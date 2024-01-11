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نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي

1/11/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في ديوان عام الوزارة أمس اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي. وتم خلال الاجتماع، بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس، بحث الموضوعات الواردة على جدول الأعمال.

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