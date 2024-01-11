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معهد سعود الناصر يقدم 40 برنامجا تدريبيا لمنتسبي الخارجية والجهات الحكومية خلال 2024

1/11/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد (سعود الناصر الصباح الديبلوماسي) السفير ناصر الصبيح حرص المعهد على رفع قدرات ومهارات منتسبي وزارة الخارجية والجهات والهيئات الحكومية الأخرى عبر تقديم ما يقارب 40 برنامجا تدريبيا لهم خلال العام الحالي.
جاء ذلك في تصريح للسفير الصبيح لـ «كونا» في ختام دورة «الذكاء العاطفي والاجتماعي» التي أقيمت لمنتسبي وزارتي التربية والإعلام وتعتبر أولى برامج المعهد لعام 2024.
وأوضح السفير الصبيح أن معهد سعود الناصر الديبلوماسي يمارس دوره كجزء من المنظومة الحكومية في رفع قدرات منتسبي الجهات الحكومية كافة.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على برنامج تدريبي عن بعد (اونلاين)، وذلك مراعاة للمتدربين من منتسبي وزارة الخارجية المقيمين خارج البلاد وغيرهم من الجهات الحكومية.
وبين أن مؤسسات الدولة المختلفة بحاجة لطرح مثل تلك البرامج التدريبية، وعليه «سيتم فتح المجال للمكتبة الرقمية أمام المتدربين في أي وقت دون الحاجة للتقيد بأوقات معينة».
وأكد أن جميع برامج معهد سعود الناصر الصباح تقام بشكل مجاني للهيئات والجهات الحكومية والوزارات وفق جدول زمني يحدده المعهد.

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