شبكة المرأة العربية نطالب بتحرك عربي وندعم شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شبكة المرأة العربية للسلام دعمها وتأييدها موقف جنوب افريقيا في دعواها ضد اسرائيل بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها امام محكمة العدل الدولية بقصر السلام في لاهاي، مشيرة الى ان ما ترتكبه اسرائيل يعد جرائم ضد الانسانية. وقالت رئيسة الشبكة المحامية كوثر الجوعان ان الشبكة تؤيد بشدة المطالب التي قدمها المحامون في جنوب افريقيا بضرورة تمكين سكان غزة من الحصول على المساعدات دون قيود.
كما تؤيد ضرورة تمكين خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومحققين من المحكمة الدولية من دخول غزة. وطالبت في الوقت نفسه بتحرك عربي - عربي من اجل الانسانية ومن اجل قضية عادلة ومن اجل سلام عادل يعم العالم.
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