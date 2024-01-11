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شبكة المرأة العربية نطالب بتحرك عربي وندعم شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

1/11/2024 11:35:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شبكة المرأة العربية للسلام دعمها وتأييدها موقف جنوب افريقيا في دعواها ضد اسرائيل بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها امام محكمة العدل الدولية بقصر السلام في لاهاي، مشيرة الى ان ما ترتكبه اسرائيل يعد جرائم ضد الانسانية. وقالت رئيسة الشبكة المحامية كوثر الجوعان ان الشبكة تؤيد بشدة المطالب التي قدمها المحامون في جنوب افريقيا بضرورة تمكين سكان غزة من الحصول على المساعدات دون قيود.
كما تؤيد ضرورة تمكين خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومحققين من المحكمة الدولية من دخول غزة. وطالبت في الوقت نفسه بتحرك عربي - عربي من اجل الانسانية ومن اجل قضية عادلة ومن اجل سلام عادل يعم العالم.

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