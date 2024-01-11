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دعم المخترعين تنظم المخترع الكويتي إلى أين؟ 16 الجاري

1/11/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنــظم الجمعـــية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار جلسة نقاشية بعنوان «المخترع الكويتي إلى أين؟»، وذلك يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري في مقر رابطة الاجتماعيين.
وقالت الناطق الرسمي باسم الجمعية شيخة القطان إن الجلسة النقاشية ستتناول وضع المخترع الكويتي، وذلك لإيجاد حلول جذرية للتحديات الفعلية التي تعترض طريق المخترع الكويتي. وأكدت القطان حرص الجمعية على إيصال صوت المخترعين الكويتيين ونقل مطالبهم والتحديات التي تواجههم ليتسنى وضع خارطة للطريق الصحيح وتصور مستقبلي من شأنه حماية المخترع الكويتي وتقديم كل الدعم اللازم له. وشددت على أن قضايا المخترعين الكويتيين يجب أن تتصدر سلم أولويات الجهات المعنية، داعية المخترعين والمهتمين إلى حضور الجلسة عبر التواصل عبر الهاتف 97141415 أو تعبئة البيانات في الرابط التالي:

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