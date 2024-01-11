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زكاة العثمان تركيب 150 برادة ماء خلال 2023

1/11/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري إن عدد برادات ماء السبيل التي تم تركيبها على نفقة المحسنين داخل الكويت بلغ 150 برادة خلال عام 2023.
وأشار الكندري إلى أن مشروع «ماء السبيل» يهدف لتوفير الماء البارد لرواد الطرق، والمساجد، والمرافق العامة، وأثمر تركيب 1300 برادة مياه على مدار 20 عاما نحرص على صيانتها دوريا، مبينا أن المساهمة في هذا المشروع تعد من الصدقات الجارية، ولها أجر كبير مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء».
وأكد الحرص على اختيار الأماكن التي يتم تركيب البرادات فيها، حيث يتم تركيبها في المناطق المزدحمة، والمناطق التي يتواجد فيها العمال البسطاء الذين يحتاجون إلى الماء البارد خاصة في فصل الصيف وعند ارتفاع درجات الحرارة.

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