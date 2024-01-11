Friday, 12 January 2024 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تسليم المركز الصحي بـ N11 في المطلاع إلى الصحة

1/11/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
سلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مفاتيح مبنى المركز الصحي الحكومي بالضاحية N11 في مدينة المطلاع السكنية لوزارة الصحة.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن المركز الصحي الحكومي في الضاحية N11 جهز بمختلف العيادات وفق أحدث التصاميم والتشطيبات، حيث خصصت فيه عيادات للطب العام وطب الأطفال وتطعيماتهم ورعاية الأمومة والحوامل ورعاية مرضى السكر وكبار السن وعلاج الأسنان وقسم خاص للمختبرات والعمليات الصغرى.
ولفتت المؤسسة الى أنها تعمل حاليا على إتمام تجهيز عدد من المباني الحكومية الأخرى وتسليمها للجهات الحكومية ذات العلاقة تمهيدا لتشغيلها خدمة للمواطنين سكان الضواحي في مدينة المطلاع السكنية، والتي سبق إيصال التيار الكهربائي لها.

MENAFN11012024000130011022ID1107712037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث