فيصل الحمود كل التقدير لشبابنا المتميز وكوادرنا الوطنية الأكاديمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، الأستاذ في كلية العمارة بجامعة الكويت د.يوسف الهارون بمناسبة فوز بحثه الذي يحمل عنوان «تأثير الذكاء الاصطناعي على التصميم المعماري والهوية وصناعة الثقافة في الكويت والخليج» بجائزة «بيركلي اياست» لأفضل بحث في مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئة التقليدية «اياست» والذي أقيم بعاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة (الرياض)، متمنيا له التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا في المجال البحثي والعلمي والأكاديمي.
وأكد الحمود أن القيادة السياسية تولي اهتمامها بالكوادر الوطنية الأكاديمية والشباب الطموح المتميز والمبدع المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل ومنها البحثي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية، حيث إنهم ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية وثقافية بهم ترتقي كويتنا لتكون دائما في مصاف الدول المتقدمة على جميع المستويات.
من جهته، أعرب الهارون عن سعادته وشكره على ما لقيه من ترحيب وتحفيز من الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة، وكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية في شتى المجالات.
MENAFN11012024000130011022ID1107712036
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.