Friday, 12 January 2024 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيصل الحمود كل التقدير لشبابنا المتميز وكوادرنا الوطنية الأكاديمية

1/11/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، الأستاذ في كلية العمارة بجامعة الكويت د.يوسف الهارون بمناسبة فوز بحثه الذي يحمل عنوان «تأثير الذكاء الاصطناعي على التصميم المعماري والهوية وصناعة الثقافة في الكويت والخليج» بجائزة «بيركلي اياست» لأفضل بحث في مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئة التقليدية «اياست» والذي أقيم بعاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة (الرياض)، متمنيا له التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا في المجال البحثي والعلمي والأكاديمي.
وأكد الحمود أن القيادة السياسية تولي اهتمامها بالكوادر الوطنية الأكاديمية والشباب الطموح المتميز والمبدع المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل ومنها البحثي، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية، حيث إنهم ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية وثقافية بهم ترتقي كويتنا لتكون دائما في مصاف الدول المتقدمة على جميع المستويات.
من جهته، أعرب الهارون عن سعادته وشكره على ما لقيه من ترحيب وتحفيز من الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة، وكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية في شتى المجالات.

MENAFN11012024000130011022ID1107712036

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث