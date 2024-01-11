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فيصل الدماك لـ الأنباء نطالب بصرف الدعم للمزارعين والميزانية متوافرة

1/11/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
حذر المزارع الكويتي فيصل الدماك من عزوف المزارعين الكويتيين عن الإنتاج خلال سنتين إذا لم تتم إعادة الدعم.
وطالب في لقاء مع «الأنباء» بتشكيل لجنة لمراقبة الأسواق وإعادتها لتسويق المنتج المحلي.
وفيما يلي التفاصيل:
ما أكبر مشكلة تواجه المزارعين الكويتيين؟
٭ الحقيقة أن ميزانية الدعم متوافرة لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إلا أنها حتى الآن لم تصرف، وها نحن دخلنا في المرحلة الرابعة من السنة، وبعد شهور سنكمل السنة ولم يصرف لنا أي دعم نهائيا،
ولا نعلم ما هو السبب حيث لم يتخذ بهذا الخصوص اي قرار من الهيئة.
ما تأثير عدم صرف الدعومات للمزارعين؟
٭ هناك الكثير من المزارعين توقفوا عن الزراعة، فالمزارع يقول: ليس عندي سيولة تكفي للتشغيل والإنتاج والمصاريف مثل البذور والكراتين والأسمدة.
وأنا أعرف أكثر من 40 مزارعا كانوا يحضرون هذه الديوانية، في حين تبقينا الآن على 20 مزارعا، ولسان حال المزارع يقول: الأفضل أن أبيع مزرعتي وأستريح لأنني أزرع وأنتج للوسطاء، يأخذونه مني بأبخس الأثمان ثم يبيعونه على المستهلك بأعلى الأسعار، وعلى سبيل المثال: صندوق الطماطم الآن تم شراؤه منا بـ 100 فلس ويبيعونه للمستهلك في الجمعيات بدينار ونصف، هذا ما دعا المزارعين إلى العزوف عن الإنتاج، ومن المحتمل أن تتصاعد الأمور ولا يبقى أحد يزرع في الكويت خلال سنتين أو أقل.
ما المعوقات التي تعوق المزارعين في تسويق منتجاتهم داخل البلاد؟
٭ أقولها بكل صراحة: المزارع الكويتي يحتاج إلى شبرة خاصة لتسويق منتجه المحلي، ففي كل دول العالم وأقربها دول الخليج هناك أسواق خاصة بالإنتاج المحلي بدون المستورد، واليوم نحن نعاني من أولوية المستورد على المحلي.
ولكن الدولة صرفت عدة مواقع وأسواق لتسويق الإنتاج المحلي.
٭ الدولة ما قصّرت مع المزارعين الكويتيين، فقد جهزت شبرات وأسواقا وأعطتها لمن يفترض به أن يمثل المزارع الكويتي، وهو اتحاد المزارعين، إلا أن الأخير قام بتأجيرها للغير.
ما مطالباتكم للدولة أو للجهات المعنية في هذا الصدد؟
٭ قدمنا العديد من المطالبات للجهات المعنية، والمفترض أن تعيد الدولة النظر في هذه الأسواق التي استولى عليها البعض، وأن يتم تشكيل لجان لمراقبة تشغيلها بنفس الغرض الذي أنشئت من أجله وهو تسويق المنتج المحلي الكويتي فقط.
إلى أي مدى يمثل سوق الفرضة المكان الأمثل للمزارع الكويتي الحقيقي؟
٭ سوق الفرضة هو أفضل منفذ للمزارع الكويتي لتسويق منتجاته، وهو سوق معتدل ومنظم، إلا أن مشكلتنا في وضع حد أعلى لأسعار المنتج المحلي، في حين أن المستورد لا حدود لسعره. وقد طالبنا في السابق بتخصيص سوق خاص لتسويق المنتج المحلي ووعدنا خيرا.
حدثنا عن إنتاج الطماطم وعن أسعارها.
٭ أسعار إنتاجنا من الطماطم غير عادلة، فالآن في ذروة الإنتاج يباع صندوق الخشب بـ 100 فلس يزن ما بين 7 و8 كيلو وقبل شهر أو شهرين كان يباع على دينار ونصف، فأين العدالة؟ نحن نريد سعرا يفي بمصاريفنا التشغيلية، وهذا السعر أقل من سعر التكلفة.
حدثنا عن أسواق النوير وهل شكلت فسحة للمزارع الكويتي في تسويق منتجاته؟
٭ نعم، لقد كان سوق النوير بمثابة متنفس بسيط للمزارع الكويتي، فبات يبيع منتجه مباشرة إلى المستهلك، دون تدخل وسطاء، لكن «النوير» محدد بفترة من شهر 11 لغاية شهر 4 نعم وله مردود مادي جيد.

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