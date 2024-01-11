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السكنية 84 ألف خدمة عبر سهل خلال الربع الأخير من 2023

1/11/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أظهرت إحصائية ربع سنوية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن إجمالي خدمات المؤسسة عبر تطبيق «سهل» خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2023 بلغت 84125 خدمة.
ووفق الإحصائية، فإن عدد طلبات إلغاء قرار التخصيص بلغت 137 خدمة وإعادة صرف بدل الإيجار 887 معاملة وفتح ملف رعاية سكنية مع بدل الإيجار بلغ 2272 وتخصيص وحدة سكنية بلغ 1020 معاملة وعدد تحديث أرقام الهواتف 6350 إجراء وعرض شهادة لمن يهمه الأمر عبر «سهل» 68343 إجراء وتحديث بيانات الأسرة 801 طلب وطلب أولوية إعاقة 303.
كما تم إجراء 156 طلب توثيق رهن بيوت حكومية و3 طلبات تغيير منطقة التخصيص و92 طلب تجديد كتب توثيق بيوت وشقق و169 طلب فتح ملف رعاية سكنية و294 طلب تجديد كتب توثيق قسائم و799 طلب توثيق قسائم مع الرهن و375 طلب فروقات البدل المقدم من خدمة المواطن و1352 طلب إيصال التيار الكهربائي و467 طلب تسليم إذن بناء خلال هذه الفترة.
ووفق الإحصائية، فإنه تم عبر «سهل» 17 طلب إعادة تفعيل ملف بدون بدل الإيجار و25 طلب توثيق بيت حكومي و33 إلغاء طلب رعاية سكنية و10 إعادة قيد طلب رعاية سكنية و73 طلب توثيق قسائم سداد و147 طلب إعادة تفعيل ملف مع بدل الإيجار.

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