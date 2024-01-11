الأوقاف توقع 5 اتفاقيات لترتيب شؤون الحجاج

محمد المطيري: حريصون على تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات أمام بعثة الحج

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 5 اتفاقيات لترتيب شؤون حجاج الكويت لموسم (حج 1445 هجريا) وتقديم الخدمات لهم مع وزارة الحج والعمرة السعودية وعدد من الجهات الأخرى، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة والمقام بمدينة جدة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري في تصريح لـ «كونا» ان الاتفاقية الأولى مع وزارة الحج والعمرة السعودية لترتيب شؤون حجاج الكويت والتي تضمنت تحديد عدد الحجاج وتوفير الأراضي المخصصة لهم وغيرها من متطلبات اللازمة لأداء مناسك الحج بسهولة ويسر. وأوضح ان الاتفاقية الثانية مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية لتجهيز المخيمات في المشاعر المقدسة عرفات ومنى ومزدلفة وتوفير خدمات التغذية والإعاشة لهم وغيرها من الاحتياجات اللازمة في المشاعر المقدسة. وذكر ان الاتفاقية الثالثة مع شركة الوكلاء الموحد في جدة وذلك لترتيب استقبال الحجاج في مطارات القدوم وسرعة إنهاء إجراءات السفر بحيث يتم تزويدهم بأسماء الحجاج قبل وصولهم بوقت كاف بما يسمى بالاستعداد المسبق.

وبين ان الاتفاقية الرابعة مع شركة النقابة العامة للسيارات لتوفير حافلات لنقل الحجاج أثناء أداء المناسك، فيما كانت الاتفاقية الخامسة مع شركة الزمامة لتوفير مياه زمزم في مساكن الحجاج وبشكل دائم طوال فترة تواجد الحجاج في مكة المكرمة.

وأفاد د.المطيري بأن توقيع الاتفاقيات يعد مرحلة لاحقة من الاستعداد المسبق، حيث جاء التوقيع بعد مرحلة فرز وترشيح الحجاج وإقامة معرض الحج والعمرة الخامس والذي عقد في ديسمبر الماضي لإتاحة الفرصة للحجاج للتسجيل بالحملات والتعرف على الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أن توقيع هذه الاتفاقيات بوقت مبكر يؤكد حرص الوزارة على جودة الخدمات المقدمة لحجاج الكويت.

وبين أن توقيع الاتفاقيات جاء على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة الذي شهد فعاليات كثيرة وورش عمل ودورات تدريبية ولقاءات ثنائية لتبادل الخبرات.

وأعرب عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود الكبيرة والمميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي وما لاقاه وفد الكويت المشارك في المؤتمر من حفاوة واستقبال.

كما أعرب عن شكره للقنصلية العامة في جدة لما قامت به من تسهيل مهمة الوفد خلال تواجده في المملكة العربية السعودية.

من جهته، أكد القنصل العام للكويت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والمندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري في تصريح مماثل لـ «كونا» الاستعداد لترتيب شؤون حجاج ومعتمري الكويت وتقديم أفضل الخدمات لهم في الموسم (حج 1445 هجريا).

وقال ان فريق وزارة الخارجية ممثلا في القنصلية العامة في جدة وضع كامل خططه لتسهيل وتيسير أعمال اللجنة العليا للحج من خلال التواصل مع الجهات السعودية ووزارة الحج والعمرة، إضافة إلى تسهيل اللقاءات بين الحملات الكويتية ومختلف الشركات للاطلاع على الخدمات المقدمة واختيار الأفضل لخدمة حجاج الكويت.

وأوضح ان توقيع الاتفاقيات جاء في وقت مبكر ليتسنى لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاستعداد لموسم الحج بوقت كاف وليتسنى للحملات الكويتية تقديم جميع الخدمات اللازمة لحجاج الكويت بما يكفل راحة وسلامة الحجاج.

وأكد مجددا حرص القنصلية الدائم على تقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الحج الكويتية من خلال تذليل كل العقبات والتحديات التي تواجهها البعثة بشكل عام.

وأعرب عن شكره على حرص القيادة السياسية بالكويت على توفير الرعاية الكريمة لضيوف الرحمن بموسم الحج. كما أعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من جهود وتسهيلات وإمكانات مادية وبشرية ضخمة لخدمة ضيوف الرحمن، خاصة معتمري وحجاج الكويت، مثنيا على نجاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة. وأشار الى متابعة القنصلية في جدة مع الجهات المعنية بالحج والعمرة في السعودية منذ انتهاء موسم حج للعام الماضي ووضع خطط استباقية للتصعيد إلى المشاعر المقدسة فضلا عن متابعتها المستمرة مع الجهات السعودية لتسهيل أمور المعتمرين الكويتيين.

وأكد حرص الوزارة وبتعليمات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على الاهتمام بالحجاج والمعتمرين الكويتيين على مدار العام.

كما أكد الحرص على متابعة المستجدات والتواصل المستمر مع وزارة الحج والعمرة في السعودية والجهات المعنية لتذليل جميع الصعوبات التي قد يواجهها الحاج أو المعتمر الكويتي.

ومثل الجانب الكويتي في توقيع الاتفاقية رئيس الوفد وكيل وزارة الأوقاف د.بدر المطيري، فيما مثل الجانب السعودي نائب وزير الحج والعمرة د.عبدالفتاح مشاط.

ويضم وفد الكويت المشارك في المؤتمر الى جانب الوكيل د.بدر المطيري كلا من وكيل وزارة الاوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم ومدير إدارة شؤون الحج والعمرة سطام المزين ومراقب شؤون الحج والعمرة عبدالله البعيجان.