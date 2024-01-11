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القلاف ضرورة تكاتف مختلف الجهات لإبراز جهود الكويت في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

1/11/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة ابو السعود
عقدت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعها التاسع برئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، وبحضور كل الجهات الوطنية الأعضاء باللجنة.
‏وتضمن الاجتماع الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص خلال الأعوام 2024-2026، والتي تهدف إلى مجابهة التحديات الدولية والوطنية في هذا المجال المهم، لاسيما فيما يتعلق بالتوعية المجتمعية الشاملة بتلك الجريمة، وخلق جيل من الكوادر الوطنية تعمل بدورها على صقل خبرات العاملين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص من المتعاملين مع الضحايا في مختلف الجهات الوطنية.
‏كما شمل الاجتماع ضرورة تطوير آليات الإبلاغ عن تلك الجرائم بتطويع كل السبل الوطنية المتاحة والتي تكفل سرية بيانات المبلغين، والتعامل معها من قبل جهات إنفاذ القانون على نحو يتسق مع المعايير الدولية الفضلى في حماية ورعاية الضحايا، والتأكد من صحة تلك البلاغات.
وفي سياق متصل، أكد القلاف ضرورة تكاتف كل الجهات الوطنية أعضاء اللجنة لإبراز جهود الكويت المبذولة لمكافحة تلك الجرائم، لاسيما الخدمات المقدمة للضحايا والتي تتفق مع رؤية الكويت الإنسانية من توفير الحماية والرعاية الطبية للضحايا.

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