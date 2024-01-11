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الطرق فريق فني لتطوير أعمال صيانة الطرق

1/11/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشفت مصادر في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، في تصريح لـ «الأنباء»، أن «الهيئة» تسعى لإنشاء فريق فني استشاري من جهات حكومية للاستعانة بخبراتهم في تطوير أعمال صيانة طرق البلاد. وأضافت المصادر أن الخطوة تهدف إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على الأصول التي تملكها الهيئة ممثلة في الطرق القائمة والتي تقدر أطوالها بآلاف الكيلو مترات وهي أصول تحرص كل دول العالم على استدامة جودتها وإطالة أعمارها الافتراضية من خلال أعمال الصيانة الدورية بأشكالها المختلفة.
ولفتت المصادر إلى أن الفريق سيضم باحثين وخبراء مختصين من جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارتي «الدفاع» و«الأشغال»، وأن الهيئة خاطبت الجهات بالفعل لترشيح من تراه من الخبراء والكوادر الوطنية ذات الكفاءة للانضمام إلى عضوية الفريق. وذكرت أن الفريق سيتولى مراجعة توصيات لجان التحقيق واللجان الفنية السابقة والخاصة بأعمال صيانة الطرق والحفاظ على جودة أعمال فرش الاسفلت للأخذ بها خلال المرحلة المقبلة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الطرق السريعة التابعة للهيئة.
وشددت المصادر على أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تولي أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة لأعمال البحث العلمي والتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة وكفاءة الطرق السريعة في الكويت.

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