تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد كتابا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بشأن دعم وتسهيل إجراءات شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ومخاطبة سفارات الكويت في الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتذليل كل العقبات والمعوقات التي تواجه شركة الدرة، وذلك لسد حاجة السوق من العمالة المنزلية وتسريع عملية استقدامهم تلبية لحاجة المواطنين.
كما وجه شركة الدرة بضرورة إطلاق خدمة لاستقبال طلبات الجوازات الخاصة عبر موقع الشركة ودفع كل الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقر الشركة، وذلك تسهيلا وتخفيفا عن المواطنين.
من جانب آخر، أعلنت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، أنها، وفي ثالث أيام تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والالتزام باستخدام أجهزة الـ K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، قامت بعمل جولات تفتيشية على المكاتب في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ أسفرت عن 15 مخالفة «عقود مخالفة» وضبط 9 مكاتب ليست لديها أجهزة الـ K-Net، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
يأتي ذلك في حين وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن عقد اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة في الكويت لتكون شرطا لإصدار إذن العمل بهدف الارتقاء بمستوى الأيدي العاملة الفنية، وذلك تطويرا لسوق العمل، حيث سيتم إطلاق هذه الاختبارات تدريجيا لبعض المهن الفنية وفق معايير وشروط محددة.
وزير الداخلية يخاطب وزير الخارجية: تسهيل إجراءات «الدرة» في الدول المصدِّرة للعمالة لسدّ حاجة السوق منها «القوى العاملة»: تطوير عملية استقدام العمالة الماهرة مذكرة تفاهم بين «التطبيقي» و«القوى العاملة»: اختبار العمالة الفنية شرط أساسي لإصدار إذن العمل إيقاف 24 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية في الفروانية والجليب
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