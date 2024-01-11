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تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية

1/11/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد كتابا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بشأن دعم وتسهيل إجراءات شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ومخاطبة سفارات الكويت في الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتذليل كل العقبات والمعوقات التي تواجه شركة الدرة، وذلك لسد حاجة السوق من العمالة المنزلية وتسريع عملية استقدامهم تلبية لحاجة المواطنين.
كما وجه شركة الدرة بضرورة إطلاق خدمة لاستقبال طلبات الجوازات الخاصة عبر موقع الشركة ودفع كل الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقر الشركة، وذلك تسهيلا وتخفيفا عن المواطنين.
من جانب آخر، أعلنت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، أنها، وفي ثالث أيام تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والالتزام باستخدام أجهزة الـ K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، قامت بعمل جولات تفتيشية على المكاتب في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ أسفرت عن 15 مخالفة «عقود مخالفة» وضبط 9 مكاتب ليست لديها أجهزة الـ K-Net، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
يأتي ذلك في حين وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن عقد اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة في الكويت لتكون شرطا لإصدار إذن العمل بهدف الارتقاء بمستوى الأيدي العاملة الفنية، وذلك تطويرا لسوق العمل، حيث سيتم إطلاق هذه الاختبارات تدريجيا لبعض المهن الفنية وفق معايير وشروط محددة.


وزير الداخلية يخاطب وزير الخارجية: تسهيل إجراءات «الدرة» في الدول المصدِّرة للعمالة لسدّ حاجة السوق منها «القوى العاملة»: تطوير عملية استقدام العمالة الماهرة مذكرة تفاهم بين «التطبيقي» و«القوى العاملة»: اختبار العمالة الفنية شرط أساسي لإصدار إذن العمل إيقاف 24 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية في الفروانية والجليب


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