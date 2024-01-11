تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية

وزير الداخلية يخاطب وزير الخارجية: تسهيل إجراءات «الدرة» في الدول المصدِّرة للعمالة لسدّ حاجة السوق منها «القوى العاملة»: تطوير عملية استقدام العمالة الماهرة مذكرة تفاهم بين «التطبيقي» و«القوى العاملة»: اختبار العمالة الفنية شرط أساسي لإصدار إذن العمل إيقاف 24 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية في الفروانية والجليب

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