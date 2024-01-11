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- Total Communications)
لوب يفوز بمعركة تكتيكية ويعزز تطلعات فريق البحرين ريد إكستريم في رالي داكار
النجم الفرنسي يصعد بترتيب فريق البحرين ريد إكستريم
ساينز يتصدر الرالي، وانتهاء آمال الراجحي في الفوز
السلمية، المملكة العربية السعودية: 11 يناير 2024: قام سيباستيان لوب بحركة تكتيكية ذكية بسيارته برودرايف هانتر في رالي داكار اليوم ليمنح فريق البحرين ريد إكستريم دفعة كبيرة، بينما تصدر كارلوس ساينز الرالي في المملكة العربية السعودية.
وكان لوب قد تمهل عمداً في اليوم السابق ليمنح نفسه بداية مناسبة هذا الصباح في الجزء الأول من مرحلة كرونو الجديدة التي تستمر يومين عبر الربع الخالي.
وقد أثمرت هذه الإستراتيجية بصعود طاقم فريق البحرين ريد إكستريم سيباستيان لوب وملاحه فابيان لوركين خمسة مراكز بشكل عام خلال اليوم ليتقدم بفارق 13 دقيقة و 10 ثواني عن ناصر العطية الذي احتل المركز الثالث على متن سيارته برودرايف هانتر.
من جانبه انطلق ناصر العطية أولاً بعد فوزه بالمرحلة السابقة، وراهن على القدرة على الاحتفاظ بمركزه، لكن مع انطلاقه أولاً وعدم وجود مسارات واضحة المعالم أمامه ليتبعها حيث سلكت الدراجات النارية طريقاً مختلفاً، أضاع القطري الوقت، وأضاع معه فرصة انتزاع الصدارة.
وبينما تراجع من المركز الثاني بين عشية وضحاها، قرر لوب القبول بالانطلاق أولاً لاحقا اليوم، مستخدماً كل خبرته وقوة سيارة برودرايف هانتر للقيام بما يمكن أن يكون خطوة مهمة للغاية.
وانتهت آمال متصدر الرالي السعودي يزيد الراجحي في الفوز بين عشية وضحاها بعد 51 كم من بداية المرحلة عندما "اصطدمت سيارته تويوتا هايلوكس "بشيء ما"، مما ترك الشكوك حول فرصه في الاستمرار. وفاز كارلوس ساينز بالمرحلة ليتقدم بشكل إجمالي بفارق 16 دقيقة تقريباً عن زميله في فريق أودي ماتياس إيكستروم.
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