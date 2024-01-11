الولايات المتحدة: نأمل بدء مهمة فريق التقييم الأممي بشمال غزة في أقرب وقت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 1 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن أملها بدء مهمة فريق الأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في شمال قطاع غزة تمهيدا لعودة السكان الفلسطييين في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالإنابة فيدانت باتيل عقب تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في القاهرة أن كيان الاحتلال وافق على إرسال الأمم المتحدة فريق تقييم إلى شمال قطاع غزة للنظر في الظروف الضرورية للبدء في إعادة أهالي غزة إلى الشمال.
وقال باتيل "نأمل أن نتمكن من إطلاق هذا (التقييم الأممي) في أقرب وقت ممكن.هذه رغبتنا القوية.
وأشار إلى أن المناقشات تحجري حاليا بين الأمم المتحدة والكيان الإسرائيلي المحتل للبدء في ذلك "وهناك مشاكل لوجستية تحتاج إلى حل. ولكن أملنا وتوقعاتنا هو أن يتم تنفيذ هذا الأمر في أقرب وقت ممكن".
وأكد في إجابة على سؤال صحفي بشأن وجود تقارير عن اشتراط الكيان الإسرائيلي المحتل عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع بإطلاق سراح المزيد من الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس "لن أتحدث عن تفاصيل المداولات الدبلوماسية الداخلية ولكن يجب أن يكون المدنيون الفلسطينيون قادرين على العودة إلى منازلهم عندما يختارون العودة. هذا كل ما في الأمر".
وشدد على أنه "من المهم جدا أن يبدأ عمل التقييم هذا ولا أريد التكهن بما يجب أن تبدو عليه الظروف أو ما ينبغي أن تبدو عليه (من أجل عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة)" مجددا التأكيد "نأمل أن يتم تنفيذ ذلك (التقييم) في أقرب وقت ممكن".
وأشار إلى أن "الهدف هو تقييم ما إذا كانت الظروف مقبولة وآمنة وبطريقة تمكن المدنيين من العودة إلى منازلهم أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى معالجة ظروف إضافية. ولهذا السبب من المهم جدا إجراء هذا التقييم".
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فإن مليونا و900 ألف من سكان قطاع غزة نزحوا من منازلهم منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت الوكالة الأممية إن عدد النازحين يمثل 85 بالمئة من سكان القطاع وإن بعض العائلات اضطرت للنزوح عدة مرات والتنقل المستمر بحثا عن الأمان.
كما أفادت أن نحو 4ر 1 مليون نازح يقيمون في 155 منشأة تابعة لها في جميع محافظات القطاع الخمس وفق آخر إحصاء قامت به الوكالة في 2 يناير الجاري. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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