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الولايات المتحدة: نأمل بدء مهمة فريق التقييم الأممي بشمال غزة في أقرب وقت

1/11/2024 11:27:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 1 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن أملها بدء مهمة فريق الأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في شمال قطاع غزة تمهيدا لعودة السكان الفلسطييين في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالإنابة فيدانت باتيل عقب تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في القاهرة أن كيان الاحتلال وافق على إرسال الأمم المتحدة فريق تقييم إلى شمال قطاع غزة للنظر في الظروف الضرورية للبدء في إعادة أهالي غزة إلى الشمال.
وقال باتيل "نأمل أن نتمكن من إطلاق هذا (التقييم الأممي) في أقرب وقت ممكن.هذه رغبتنا القوية.
وأشار إلى أن المناقشات تحجري حاليا بين الأمم المتحدة والكيان الإسرائيلي المحتل للبدء في ذلك "وهناك مشاكل لوجستية تحتاج إلى حل. ولكن أملنا وتوقعاتنا هو أن يتم تنفيذ هذا الأمر في أقرب وقت ممكن".
وأكد في إجابة على سؤال صحفي بشأن وجود تقارير عن اشتراط الكيان الإسرائيلي المحتل عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع بإطلاق سراح المزيد من الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس "لن أتحدث عن تفاصيل المداولات الدبلوماسية الداخلية ولكن يجب أن يكون المدنيون الفلسطينيون قادرين على العودة إلى منازلهم عندما يختارون العودة. هذا كل ما في الأمر".
وشدد على أنه "من المهم جدا أن يبدأ عمل التقييم هذا ولا أريد التكهن بما يجب أن تبدو عليه الظروف أو ما ينبغي أن تبدو عليه (من أجل عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة)" مجددا التأكيد "نأمل أن يتم تنفيذ ذلك (التقييم) في أقرب وقت ممكن".
وأشار إلى أن "الهدف هو تقييم ما إذا كانت الظروف مقبولة وآمنة وبطريقة تمكن المدنيين من العودة إلى منازلهم أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى معالجة ظروف إضافية. ولهذا السبب من المهم جدا إجراء هذا التقييم".
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فإن مليونا و900 ألف من سكان قطاع غزة نزحوا من منازلهم منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت الوكالة الأممية إن عدد النازحين يمثل 85 بالمئة من سكان القطاع وإن بعض العائلات اضطرت للنزوح عدة مرات والتنقل المستمر بحثا عن الأمان.
كما أفادت أن نحو 4ر 1 مليون نازح يقيمون في 155 منشأة تابعة لها في جميع محافظات القطاع الخمس وفق آخر إحصاء قامت به الوكالة في 2 يناير الجاري. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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