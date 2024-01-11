انطلاق بطولة آسيا ال 21 لكرة اليد في البحرين

وتستضيف البحرين البطولة بمشاركة 16 منتخبا تم توزيعها على 4 مجموعات. الأولى تضم منتخبات: الكويت وقطر وعمان والصين تايبيه والمجموعة الثانية تضم منتخبات: إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا. وتضم المجموعة الثالثة منتخبات: السعودية والعراق والهند واليابان والرابعة تضم منتخبات : البحرين والإمارات وهونغ كونغ وكازاخستان. وهذه المرة الرابعة التي تستضيف البحرين بطولة آسيا لكرة اليد واستضافتها قبل ذلك في أعوام 1993 و2014 و2016. (النهاية) خ ن ع / ه س ص

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