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انطلاق بطولة آسيا ال 21 لكرة اليد في البحرين

1/11/2024 11:27:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة 11 - 1 (كونا) -- انطلقت في البحرين اليوم الخميس النسخة ال 21 لبطولة آسيا لكرة اليد المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025 وتستمر حتى 25 من يناير الجاري بمشاركة 16 منتخبا بينها منتخب الكويت.
وسيستهل منتخب الكويت لكرة اليد يوم غد الجمعة مشواره في البطولة في تمام الخامسة مساء بأولى مبارياته أمام نظيره العماني في المجموعة الأولى.
وفي مباريات اليوم الافتتاحي استهل البلد المضيف منتخب البحرين مشواره في البطولة بفوز عريض على نظيره كازخستان بنتيجة (47-13).
كما فازت الإمارات على هونغ كونغ(29-24) وفاز العراق على الهند (55-12) كما فازت اليابان على السعودية (29-25)

وتستضيف البحرين البطولة بمشاركة 16 منتخبا تم توزيعها على 4 مجموعات. الأولى تضم منتخبات: الكويت وقطر وعمان والصين تايبيه والمجموعة الثانية تضم منتخبات: إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا.
وتضم المجموعة الثالثة منتخبات: السعودية والعراق والهند واليابان والرابعة تضم منتخبات : البحرين والإمارات وهونغ كونغ وكازاخستان.
وهذه المرة الرابعة التي تستضيف البحرين بطولة آسيا لكرة اليد واستضافتها قبل ذلك في أعوام 1993 و2014 و2016. (النهاية) خ ن ع / ه س ص

MENAFN11012024000071011013ID1107712014

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