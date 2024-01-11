انطلاق بطولة آسيا ال 21 لكرة اليد في البحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة 11 - 1 (كونا) -- انطلقت في البحرين اليوم الخميس النسخة ال 21 لبطولة آسيا لكرة اليد المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025 وتستمر حتى 25 من يناير الجاري بمشاركة 16 منتخبا بينها منتخب الكويت.
وسيستهل منتخب الكويت لكرة اليد يوم غد الجمعة مشواره في البطولة في تمام الخامسة مساء بأولى مبارياته أمام نظيره العماني في المجموعة الأولى.
وفي مباريات اليوم الافتتاحي استهل البلد المضيف منتخب البحرين مشواره في البطولة بفوز عريض على نظيره كازخستان بنتيجة (47-13).
كما فازت الإمارات على هونغ كونغ(29-24) وفاز العراق على الهند (55-12) كما فازت اليابان على السعودية (29-25)
وتستضيف البحرين البطولة بمشاركة 16 منتخبا تم توزيعها على 4 مجموعات. الأولى تضم منتخبات: الكويت وقطر وعمان والصين تايبيه والمجموعة الثانية تضم منتخبات: إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا.
وتضم المجموعة الثالثة منتخبات: السعودية والعراق والهند واليابان والرابعة تضم منتخبات : البحرين والإمارات وهونغ كونغ وكازاخستان.
وهذه المرة الرابعة التي تستضيف البحرين بطولة آسيا لكرة اليد واستضافتها قبل ذلك في أعوام 1993 و2014 و2016. (النهاية) خ ن ع / ه س ص
MENAFN11012024000071011013ID1107712014
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.