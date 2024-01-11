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الولايات المتحدة: نراقب عن كثب الوضع في الإكوادور

1/11/2024 11:27:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 11 - 1 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس أنها تراقب عن كثب الوضع في الإكوادور التي تعيش منذ مطلع الأسبوع الجاري حالة من الاضطرابات والفوضى وأعمال العنف بعد إعلان الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ والحرب على العصابات الإجرامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالإنابة فيدانت باتيل للصحفيين "ننسق بشكل وثيق مع الرئيس نوبوا والحكومة الإكوادورية ونحن على استعداد لتقديم المساعدة".
وقال باتيل إن السفارة الأمريكية في الإكوادور ألغت جميع المواعيد القنصلية الروتينية ويعمل موظفو البعثة بأقصى قدر من العمل عن بعد حتى 12 يناير.
كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد قال يوم أمس إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الإجرامية الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة في الإكوادور ضد المؤسسات الخاصة والعامة والحكومية.
وأضاف في تدوينة له على موقع أكس " ملتزمون بدعم أمن الإكوادوريين وازدهارهم وتعزيز التعاون مع الشركاء لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
وأعلنت الطوارئ في الإكوادور مطلع هذا الأسبوع في أعقاب ورود تقارير عن هروب المدعو خوسيه أدولفو ماسياس فيلامار من السجن وهو زعيم عصابة تدعى "لوس تشونيروس" ويقال إن له علاقات بكارتيل "سينالوا" المكسيكي المصنف أمريكيا كأكبر منظمة لتجارة المخدرات في العالم. (النهاية)
(النهاية)
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