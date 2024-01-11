الولايات المتحدة: نراقب عن كثب الوضع في الإكوادور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 11 - 1 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس أنها تراقب عن كثب الوضع في الإكوادور التي تعيش منذ مطلع الأسبوع الجاري حالة من الاضطرابات والفوضى وأعمال العنف بعد إعلان الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ والحرب على العصابات الإجرامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالإنابة فيدانت باتيل للصحفيين "ننسق بشكل وثيق مع الرئيس نوبوا والحكومة الإكوادورية ونحن على استعداد لتقديم المساعدة".
وقال باتيل إن السفارة الأمريكية في الإكوادور ألغت جميع المواعيد القنصلية الروتينية ويعمل موظفو البعثة بأقصى قدر من العمل عن بعد حتى 12 يناير.
كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد قال يوم أمس إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الإجرامية الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة في الإكوادور ضد المؤسسات الخاصة والعامة والحكومية.
وأضاف في تدوينة له على موقع أكس " ملتزمون بدعم أمن الإكوادوريين وازدهارهم وتعزيز التعاون مع الشركاء لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
وأعلنت الطوارئ في الإكوادور مطلع هذا الأسبوع في أعقاب ورود تقارير عن هروب المدعو خوسيه أدولفو ماسياس فيلامار من السجن وهو زعيم عصابة تدعى "لوس تشونيروس" ويقال إن له علاقات بكارتيل "سينالوا" المكسيكي المصنف أمريكيا كأكبر منظمة لتجارة المخدرات في العالم. (النهاية)
(النهاية)
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