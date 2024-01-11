لبنان: المقاومة تقصف مستوطنة للكيان المحتل ردا على مقتل مسعفين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 11 - 1 (كونا) -- قصفت المقاومة اللبنانية اليوم الخميس مستوطنة كريات شمونة في فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ ردا على قصف الكيان الإسرائيلي المحتل مركزا للدفاع المدني ومقتل مسعفين فيه.
واستهدفت المقاومة ايضا عددا من مراكز وتجمعات الاحتلال فيما قصف الاخير بالطائرات والمدفعية عددا من البلدات الحدودية.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام سلسلة بيانات اصدرتها المقاومة قالت فيها انه ردا على اعتداءات الإحتلال على المدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة حانين الجنوبية ما ادي الى مقتل مسعفين فيه استهدفت المقاومة مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.
واضافت الوكالة أن المقاومة استهدفت تجمعا لجنود الإحتلال في محيط موقع بركة ريشا وتجمعات قوات الاحتلال في محيط تلة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأوقعت فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.
كما استهدف عناصرالمقاومة موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
ونعت "المقاومة" في إحدى بياناتها اثنين من عناصرها قتلا في مواجهة جيش الاحتلال.
من جهة اخرى قالت الوكالة الوطنية ان طائرات ومدفعية الاحتلال واصلت قصفها للاراضي اللبنانية وشنت الطائرات الحربية غارات متتالية على بلدات (الخيام والضهيرة ويارين) على منطقتي (الخريبة والبطيشية) الحدوديتين.
واضافت الوكالة ان مدفعية الاحتلال استهدف بالقذائف أطراف بلدات عيتا الشعب وحولا ووادي السلوقي.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين المقاومة والاحتلال في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)
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