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لبنان: المقاومة تقصف مستوطنة للكيان المحتل ردا على مقتل مسعفين

1/11/2024 11:27:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 11 - 1 (كونا) -- قصفت المقاومة اللبنانية اليوم الخميس مستوطنة كريات شمونة في فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ ردا على قصف الكيان الإسرائيلي المحتل مركزا للدفاع المدني ومقتل مسعفين فيه.
واستهدفت المقاومة ايضا عددا من مراكز وتجمعات الاحتلال فيما قصف الاخير بالطائرات والمدفعية عددا من البلدات الحدودية.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام سلسلة بيانات اصدرتها المقاومة قالت فيها انه ردا على اعتداءات الإحتلال على المدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة حانين الجنوبية ما ادي الى مقتل مسعفين فيه استهدفت المقاومة مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.
واضافت الوكالة أن المقاومة استهدفت تجمعا لجنود الإحتلال في محيط موقع بركة ريشا وتجمعات قوات الاحتلال في محيط تلة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأوقعت فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.
كما استهدف عناصرالمقاومة موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
ونعت "المقاومة" في إحدى بياناتها اثنين من عناصرها قتلا في مواجهة جيش الاحتلال.
من جهة اخرى قالت الوكالة الوطنية ان طائرات ومدفعية الاحتلال واصلت قصفها للاراضي اللبنانية وشنت الطائرات الحربية غارات متتالية على بلدات (الخيام والضهيرة ويارين) على منطقتي (الخريبة والبطيشية) الحدوديتين.
واضافت الوكالة ان مدفعية الاحتلال استهدف بالقذائف أطراف بلدات عيتا الشعب وحولا ووادي السلوقي.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين المقاومة والاحتلال في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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