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الجيش في بوركينا فاسو يقتل 360 مسلحا بضربات جوية وبرية

1/11/2024 11:27:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 11 ـ 1 (كونا) -- أعلن الجيش في بوركينا فاسو اليوم الخميس أنه قتل أكثر من 360 مسلحا في عمليات جوية وبرية نفذها منذ أيام لمكافحة الإرهاب.
وأضاف في بيان له أنه دمر في مطلع يناير الجاري خلال تلك العلميات ست قواعد في غابة نوهاو بشرق بوركينا فاسو كما دمر معدات لوجيستية.
وتشهد بوركينا فاسو تشهد أوضاعا أمنية صعبة بسبب الانتشار الكثيف للجماعات المسلحة التي ترتكب مجازر في البلاد كان آخرها تلك التي وقعت في منتصف نوفمبر الماضي بمنطقة (زاونغو) بوسط بوركينا فاسو وأودت بحياة 70 شخصا معظمهم من الأطفال والمسنين. (النهاية)

م ر / ه س ص



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