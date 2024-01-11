الجيش في بوركينا فاسو يقتل 360 مسلحا بضربات جوية وبرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 11 ـ 1 (كونا) -- أعلن الجيش في بوركينا فاسو اليوم الخميس أنه قتل أكثر من 360 مسلحا في عمليات جوية وبرية نفذها منذ أيام لمكافحة الإرهاب.
وأضاف في بيان له أنه دمر في مطلع يناير الجاري خلال تلك العلميات ست قواعد في غابة نوهاو بشرق بوركينا فاسو كما دمر معدات لوجيستية.
وتشهد بوركينا فاسو تشهد أوضاعا أمنية صعبة بسبب الانتشار الكثيف للجماعات المسلحة التي ترتكب مجازر في البلاد كان آخرها تلك التي وقعت في منتصف نوفمبر الماضي بمنطقة (زاونغو) بوسط بوركينا فاسو وأودت بحياة 70 شخصا معظمهم من الأطفال والمسنين. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN11012024000071011013ID1107712011
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