السوبر الإسباني بالسعودية: برشلونة يتأهل للنهائي بالفوز على أوساسونا 2/0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 1 (كونا) -- تأهل فريق برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على نظيره أوساسونا اليوم الخميس بهدفين نظيفين في مباراة أقيمت بينهما على ملعب "الأول بارك" في إطار الدور نصف النهائي للبطولة بالعاصمة السعودية الرياض.
واستحوذ برشلونة على مجريات المباراة حتى تمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 59 قبل أن يعزز زميله نجم برشلونة الصاعد لامين يامال من تسجيله الهدف الثاني لفريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وسيلتقي برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في القمة المرتقبة لنهائي البطولة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل لتحديد بطل السوبر الإسباني.
كان ريال مدريد قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة. (النهاية)
ع ش / ه س ص
MENAFN11012024000071011013ID1107712010
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.