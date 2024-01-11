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السوبر الإسباني بالسعودية: برشلونة يتأهل للنهائي بالفوز على أوساسونا 2/0

1/11/2024 11:27:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 1 (كونا) -- تأهل فريق برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على نظيره أوساسونا اليوم الخميس بهدفين نظيفين في مباراة أقيمت بينهما على ملعب "الأول بارك" في إطار الدور نصف النهائي للبطولة بالعاصمة السعودية الرياض.
واستحوذ برشلونة على مجريات المباراة حتى تمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 59 قبل أن يعزز زميله نجم برشلونة الصاعد لامين يامال من تسجيله الهدف الثاني لفريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وسيلتقي برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في القمة المرتقبة لنهائي البطولة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل لتحديد بطل السوبر الإسباني.
كان ريال مدريد قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء في إطار منافسات الدور نصف النهائي للبطولة. (النهاية)

ع ش / ه س ص



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