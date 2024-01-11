موريتانيا تناشد المجتمع الدولي تقديم 12 مليون دولار لدعم اللاجئين على أراضيها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 11 ـ 1 (كونا) - وجهت موريتانيا اليوم الخميس نداء للمجموعة الدولية لتوفير 3ر12 مليون دولار أمريكي لمساعدة خطتها للطوارئ للتخفيف من أوضاع اللاجئين على أراضيها.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح في كلمة له "السنوات من 2019 إلى 2023 شهدت تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ولاية الحوض الشرقي بمنطقة الساحل".
وأوضح أن "عدد اللاجئين ارتفع من 57 ألفا إلى 112 ألفا في أكتوبر 2023 ما دفعه لطلب توفير الدعم لتلبية احتياجات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب.
وأرجع ارتفاع عدد اللاجئين في موريتانيا إلى عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل وقال إن موريتانيا تستضيف حاليا حوالي 120 ألف لاجئ ما يشكل تحديا ماليا وإنسانيا وتنمويا للبلاد. (النهاية)
م ر / ه س ص
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