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موريتانيا تناشد المجتمع الدولي تقديم 12 مليون دولار لدعم اللاجئين على أراضيها

1/11/2024 11:27:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 11 ـ 1 (كونا) - وجهت موريتانيا اليوم الخميس نداء للمجموعة الدولية لتوفير 3ر12 مليون دولار أمريكي لمساعدة خطتها للطوارئ للتخفيف من أوضاع اللاجئين على أراضيها.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح في كلمة له "السنوات من 2019 إلى 2023 شهدت تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ولاية الحوض الشرقي بمنطقة الساحل".
وأوضح أن "عدد اللاجئين ارتفع من 57 ألفا إلى 112 ألفا في أكتوبر 2023 ما دفعه لطلب توفير الدعم لتلبية احتياجات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب.
وأرجع ارتفاع عدد اللاجئين في موريتانيا إلى عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل وقال إن موريتانيا تستضيف حاليا حوالي 120 ألف لاجئ ما يشكل تحديا ماليا وإنسانيا وتنمويا للبلاد. (النهاية)
م ر / ه س ص



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