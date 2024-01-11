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البحرين: فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اعتراف دولي بإنجازاته

1/11/2024 11:27:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 11 - 1 (كونا) -- هنأت البحرين اليوم الخميس المغرب على فوزه برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لهذا العام 2024.
وذكرت وزارة لخارجية البحرينية في بيان لها أن "فوز المملكة المغربية برئاسة مجلس حقوق الإنسان انعكاس للثقة الدولية في سياستها الخارجية الحكيمة وإنجازاتها المتميزة في مجال حقوق الإنسان وترسيخ التسامح والتعايش السلمي ودعم أهداف التنمية المستدامة".
وعبرت الوزارة عن تقدير البحرين للجهود والمبادرات الدبلوماسية والحقوقية للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت إنها واثقة في قدرة المغرب على قيادة هذه الهيئة الحكومية الدولية ودعم أهدافها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف أنحاء العالم.
ويوم أمس الأربعاء انتخب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في اقتراع أجري بمقر المجلس في جنيف وفاز خلاله ممثل المغرب على منافسه من جنوب إفريقيا.
وهذه أول مرة ينتخب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الدولي وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها إن "المغرب اتخذ خيارا لا رجعة فيه لتكريس سيادة القانون واحترام الحقوق الإنسانية". (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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