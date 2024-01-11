البحرين: فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اعتراف دولي بإنجازاته

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 11 - 1 (كونا) -- هنأت البحرين اليوم الخميس المغرب على فوزه برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لهذا العام 2024.
وذكرت وزارة لخارجية البحرينية في بيان لها أن "فوز المملكة المغربية برئاسة مجلس حقوق الإنسان انعكاس للثقة الدولية في سياستها الخارجية الحكيمة وإنجازاتها المتميزة في مجال حقوق الإنسان وترسيخ التسامح والتعايش السلمي ودعم أهداف التنمية المستدامة".
وعبرت الوزارة عن تقدير البحرين للجهود والمبادرات الدبلوماسية والحقوقية للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت إنها واثقة في قدرة المغرب على قيادة هذه الهيئة الحكومية الدولية ودعم أهدافها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف أنحاء العالم.
ويوم أمس الأربعاء انتخب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في اقتراع أجري بمقر المجلس في جنيف وفاز خلاله ممثل المغرب على منافسه من جنوب إفريقيا.
وهذه أول مرة ينتخب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الدولي وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها إن "المغرب اتخذ خيارا لا رجعة فيه لتكريس سيادة القانون واحترام الحقوق الإنسانية". (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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