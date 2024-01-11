عقوبات أمريكية على كيانات روسية متهمة بنقل أسلحة كورية شمالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 11 - 1 (كونا) -- فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس عقوبات على ثلاث كيانات روسية بينها شركة مملوكة للدولة ومديرها تتهمها بنقل وتجربة صواريخ باليستية كورية شمالية إلى روسيا منذ أواخر نوفمبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها فرضت حظرا أيضا على أربع طائرات تابعة لقيادة النقل العسكري الجوي في روسيا لدورها في نقل الصواريخ البالستية الكورية الشمالية إلى روسيا.
وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة "ستواصل تعطيل وكشف عمليات نقل الأسلحة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا".
وقال البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري إن روسيا استخدمت مؤخرا صواريخ باليستية حصلت عليها من كوريا الشمالية في أوكرانيا وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي إن استخدام هذه الصواريخ "تصعيد كبير ومثير للقلق في دعم كوريا الشمالية لروسيا". (النهاية)
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