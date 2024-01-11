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عقوبات أمريكية على كيانات روسية متهمة بنقل أسلحة كورية شمالية

1/11/2024 11:27:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 11 - 1 (كونا) -- فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس عقوبات على ثلاث كيانات روسية بينها شركة مملوكة للدولة ومديرها تتهمها بنقل وتجربة صواريخ باليستية كورية شمالية إلى روسيا منذ أواخر نوفمبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها فرضت حظرا أيضا على أربع طائرات تابعة لقيادة النقل العسكري الجوي في روسيا لدورها في نقل الصواريخ البالستية الكورية الشمالية إلى روسيا.
وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة "ستواصل تعطيل وكشف عمليات نقل الأسلحة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا".
وقال البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري إن روسيا استخدمت مؤخرا صواريخ باليستية حصلت عليها من كوريا الشمالية في أوكرانيا وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي إن استخدام هذه الصواريخ "تصعيد كبير ومثير للقلق في دعم كوريا الشمالية لروسيا". (النهاية)

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