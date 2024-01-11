موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح يوجه كتابا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بشأن دعم وتسهيل إجراءات شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

الكويت - الإدارة العامة للطيران المدني تعلن أن حركة الطائرات الخاصة في دولة الكويت شهدت تطورا ملحوظا في العام 2023 برحلات بلغت 1110 رحلات قادمة ومغادرة.

القاهرة - وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع البريد بالتكليف عبد الله الحميده يؤكد حرص الكويت على المشاركة الفاعلة في كل الاجتماعات والفعاليات التي تسهم في تطوير قطاع البريد وخدماته لأهمية دوره وخدماته الكبيرة للجمهور.

أربيل - مديرية مكافحة الإرهاب بكردستان العراق تعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة التحالف الدولي بمطار أربيل في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.

3131751 واشنطن - بيانات الحكومة الأمريكية تظهر ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة بأعلى من التوقعات على أساس سنوي إلى 4ر3 بالمئة خلال شهر ديسمبر الماضي من 1ر3 بالمئة في نوفمبر أي بمقدار 3ر0 بالمئة.

الدوحة - منتخب الكويت للسباحة يحقق ثلاث ميداليات: ذهبية وفضيتان في ثاني أيام منافسات البطولة العربية الثانية للأعمار السنية في العاصمة القطرية الدوحة ليرفع رصيده بذلك إلى سبع ميداليات.

المنامة - انطلاق منافسات النسخة ال 21 لبطولة آسيا لكرة اليد المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025 وتستمر حتى 25 من يناير الجاري بمشاركة 16 منتخبا بينها منتخب الكويت.

وغدا الجمعة سيستهل منتخب الكويت لكرة اليد مشواره في البطولة في تمام الساعة الخامسة مساء بأولى مبارياته أمام نظيره العماني في المجموعة الأولى.

الرياض - فريق برشلونة يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على نظيره أوساسونا اليوم الخميس بهدفين نظيفين في مباراة أقيمت بينهما على ملعب "الأول بارك" في إطار الدور نصف النهائي للبطولة بالعاصمة السعودية الرياض. (النهاية) ه س ص