موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح يوجه كتابا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بشأن دعم وتسهيل إجراءات شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
الكويت - الإدارة العامة للطيران المدني تعلن أن حركة الطائرات الخاصة في دولة الكويت شهدت تطورا ملحوظا في العام 2023 برحلات بلغت 1110 رحلات قادمة ومغادرة.
القاهرة - وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع البريد بالتكليف عبد الله الحميده يؤكد حرص الكويت على المشاركة الفاعلة في كل الاجتماعات والفعاليات التي تسهم في تطوير قطاع البريد وخدماته لأهمية دوره وخدماته الكبيرة للجمهور.
أربيل - مديرية مكافحة الإرهاب بكردستان العراق تعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة التحالف الدولي بمطار أربيل في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.
3131751 واشنطن - بيانات الحكومة الأمريكية تظهر ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة بأعلى من التوقعات على أساس سنوي إلى 4ر3 بالمئة خلال شهر ديسمبر الماضي من 1ر3 بالمئة في نوفمبر أي بمقدار 3ر0 بالمئة.
الدوحة - منتخب الكويت للسباحة يحقق ثلاث ميداليات: ذهبية وفضيتان في ثاني أيام منافسات البطولة العربية الثانية للأعمار السنية في العاصمة القطرية الدوحة ليرفع رصيده بذلك إلى سبع ميداليات.
المنامة - انطلاق منافسات النسخة ال 21 لبطولة آسيا لكرة اليد المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025 وتستمر حتى 25 من يناير الجاري بمشاركة 16 منتخبا بينها منتخب الكويت.
وغدا الجمعة سيستهل منتخب الكويت لكرة اليد مشواره في البطولة في تمام الساعة الخامسة مساء بأولى مبارياته أمام نظيره العماني في المجموعة الأولى.
الرياض - فريق برشلونة يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على نظيره أوساسونا اليوم الخميس بهدفين نظيفين في مباراة أقيمت بينهما على ملعب "الأول بارك" في إطار الدور نصف النهائي للبطولة بالعاصمة السعودية الرياض. (النهاية) ه س ص
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