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رئيس الحكومة الفرنسية الجديد غابريال يجري تعديلا وزاريا

1/11/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت الحكومة الفرنسية تعديلا وزاريا، حيث احتفظ وزراء: الاقتصاد برونو لومير، والداخلية جيرالد دارمانان، والعدل إريك دوبوند موريتي، بمناصبهم في الحكومة الجديدة برئاسة غابريال أتال، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
ومن ضمن المهام الموكلة إلى أتال، الذي اصبح أصغر رئيس للحكومة سنا في تاريخ الجمهورية الفرنسية، قيادة الغالبية الرئاسية إلى الانتخابات الأوروبية والتصدي لجوردان بارديلا، زعيم اليمين المتطرف الذي يصغره بست سنوات ويتصدر استطلاعات الرأي محققا شعبية واسعة بين الشباب.
وأصبح أتال (34 عاما) وبارديلا (28 عاما) على مر مساريهما في السياسة خصمين بامتياز، في مبارزة تجلت في مواجهات ومقابلات على هامش حملتي الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2022.
وإن كان الاثنان أظهرا احتراما متبادلا في نقاشاتهما، فقد أثبتا في المقابل معرفة جيدة بنقاط ضعف الخصم كما بنقاط قوته.
وإلى الشباب والطموح، يتشارك الاثنان مهارة جيلهما في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشران الكثير من مقاطع الفيديو وصور السيلفي، كما يتشاركان شعبية في صعود متواصل في الأشهر الأخيرة.

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