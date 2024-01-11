الپنتاغون سنحقق في دخول وزير الدفاع الأميركي إلى المستشفى

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال المحقق العام المستقل في وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إنه سيجري تحقيقا بشأن العلاج الطبي الأخير الذي تلقاه وزير الدفاع لويد أوستن، وعدم إبلاغه الإدارة الأميركية بدخوله الى المستشفى.
وجاء في مذكرة للمحقق العام المستقل أن «الهدف من المراجعة هو النظر في الأدوار والآليات والمسؤوليات والأفعال المتصلة بنقل وزير الدفاع الى المستشفى بين ديسمبر 2023 ويناير 2024»، في إشارة الى دخول أوستن الى المستشفى لتلقي العلاج من سرطان البروستاتا ومضاعفاته.
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