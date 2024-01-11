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الپنتاغون سنحقق في دخول وزير الدفاع الأميركي إلى المستشفى

1/11/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المحقق العام المستقل في وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إنه سيجري تحقيقا بشأن العلاج الطبي الأخير الذي تلقاه وزير الدفاع لويد أوستن، وعدم إبلاغه الإدارة الأميركية بدخوله الى المستشفى.
وجاء في مذكرة للمحقق العام المستقل أن «الهدف من المراجعة هو النظر في الأدوار والآليات والمسؤوليات والأفعال المتصلة بنقل وزير الدفاع الى المستشفى بين ديسمبر 2023 ويناير 2024»، في إشارة الى دخول أوستن الى المستشفى لتلقي العلاج من سرطان البروستاتا ومضاعفاته.

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