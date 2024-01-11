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انفجار ثالث يروع كابول خلال أسبوع

1/11/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل وإصابة العشرات بجروح في انفجار وقع أمس غرب كابول وهو الثالث الذي تشهده العاصمة الأفغانية خلال أسبوع.
وأفاد الناطق باسم شرطة كابول خالد زادران في بيان بأن قنبلة انفجرت خارج مركز تجاري في منطقة دشت برتشي.
وأوضح أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن مدنيين قتلوا وأصيبوا».
والانفجار هو الثاني الذي يسفر عن سقوط قتلى في المنطقة ذاتها خلال أقل من أسبوع.
وتبنى تنظيم «داعش» تفجيرا استهدف حافلة وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 15 بجروح.
وأعلن التنظيم مسؤوليته عن انفجار آخر وقع بعد أيام في شرق كابول قالت الشرطة إنه نجم عن قنبلة زرعت في عربة قرب حافلة صغيرة وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بجروح.
وتراجع عدد الانفجارات والهجمات الانتحارية في أفغانستان منذ انتهى تمرد طالبان عقب استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، لكن مازالت عدة مجموعات مسلحة بينها تنظيم داعش الإرهابي تشكل مصدر تهديد.
من جهة اخرى، ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجات امس منطقة هندوكوش في شمال شرق أفغانستان، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.
وقال معز الدين أحمدي، مدير الإعلام والثقافة في فيض آباد عاصمة بدخشان لوكالة «فرانس برس» إن «زلزالا قويا ضرب» الولاية. واضاف في اتصال هاتفي أن «المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع إصابات، لكننا نجري عمليات فحص في المناطق القريبة من مركز الزلزال».
وذكرت مكاتب «فرانس برس» في المنطقة أن سكان كابول التي تقع على بعد 300 كلم من مركز الزلزال وكذلك اسلام آباد في باكستان، شعروا بالهزة التي وقعت في منطقة جورم في ولاية بدخشان.
وأوضح قاري إنعام أحد سكان قرية سوتش في المنطقة نفسها، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» أنه شعر بـ «صدمة قوية». واضاف «لحسن الحظ لم يتم العثور على ضحايا لكن ظهرت تشققات في جدران عدد كبير من المنازل».

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