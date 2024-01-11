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العدل الدولية تحاكم إسرائيل على الإبادة الجماعية في غزة

1/11/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أمس، حدثا تاريخيا في تعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل، ببدء جلسات محاكمة تل أبيب بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال حملتها العسكرية على غزة التي قاربت يومها المائة.
وتناقش محكمة العدل الدولية، على مدى يومين، دعوى قضائية رفعتها أمامها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في غزة، وهو ما وصفته تل أبيب بأنه «تشهير دام».
وقالت بريتوريا، في الشكوى التي تقع في 84 صفحة، إن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر 2023 لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في غزة بما في ذلك دفع المدنيين في القطاع «إلى حافة المجاعة والمرض».
وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا «لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (...) أن يقدم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية».
وشددت جنوب أفريقيا على أنها «تدرك تماما حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة».
وترى بريتوريا أن إسرائيل «أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة».
وتطالب جنوب أفريقيا بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.
في المقابل، اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أنه «ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان» بريتوريا.
وأضاف «سنمثل أمام محكمة العدل الدولية وسنقدم بكل فخر قضيتنا في الدفاع عن النفس (...) بموجب القانون الإنساني الدولي».
وكونه إجراء طارئا، يمكن أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها في غضون أسابيع قليلة.
وأحكام المحكمة مبرمة وملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها.
من جهتها، اعتبرت واشنطن أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل «لا أساس لها» و«تؤتي نتائج عكسية ولا تستند إلى أي حقائق».
وانتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، معتبرا أنها «تشتت جهود احتواء التصعيد» في قطاع غزة.
وقال بلينكن قبيل مغادرته المنطقة إن الولايات المتحدة تعتقد أن «دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بلا أساس».
تظاهرات داعمة لإدانة إسرائيل
وتجمع عشرات الأشخاص في كيب تاون امس للتعبير عن دعمهم للدعوى التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل، فيما خرجت تظاهرات أخرى في مدن أخرى في جنوب أفريقيا.
وفي لاهاي، فرقت الشرطة متظاهرين داعمين لإسرائيل وآخرين داعمين للفلسطينيين كانوا يحملون لافتات كتب عليها «ضعوا حدا للفصل العنصري الإسرائيلي».
ميدانيا، نفى الجيش الإسرائيلي أمس قصف سيارة إسعاف أدى إلى سقوط ستة قتلى بينهم أربعة مسعفين في وسط غزة، مشيرا إلى أنه لم يشن أي غارة جوية في تلك المنطقة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أمس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23469 قتيلا منذ 7 أكتوبر.
وقالت الوزارة في بيان امس «حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 23469 قتيلا و59604 جريحا»، غالبية الضحايا من النساء والأطفال.
إلى ذلك، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن أكثر من 1.9 مليون نازح فلسطيني يعانون من أوضاع كارثية ومأساوية في ظل نقص الاحتياجات الإنسانية وافتقاد الرعاية الطبية.
وأضاف الثوابتة، في تصريح لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، ان 150 فقط من أصل 325 مركز إيواء في غزة تتكدس بعشرات آلاف النازحين لديها حاليا نقاط طبية، في وقت خرجت أغلب المستشفيات والمراكز الصحية الأولية عن الخدمة.
وأوضح أن الجهات الطبية المختصة رصدت أكثر من 400 ألف حالة إصابة بأمراض وأوبئة في وقت يواجه فيه النازحون قسرا تحديات مزدوجة تشمل ظروف الشتاء القاسية والتعرض للطقس البارد.
ونبه الثوابتة إلى أن القطاع يعاني من انقطاع التيار الكهربائي واستنفاد احتياطي الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، فيما يعوق قطع الاتصالات والوقود جهود الاستجابة بشكل مناسب للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في موازاة ذلك، يواجه قطاع غزة نفادا خطيرا في مخزون اللقاحات، ما يسهم في حدوث آلاف حالات الأمراض المعدية في مراكز إيواء النازحين، بينما تشكل البقايا المتحللة خطرا، ما يزيد من خطر حدوث أزمة في الصحة العامة.
البحرية الإيرانية تصادر ناقلة نفط أميركية في بحر عُمان
أعلنت البحرية الإيرانية أنها صادرت ناقلة نفط في بحر عمان بناء على «أمر قضائي».
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» في بيان أمس، بأن «القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عُمان بأمر قضائي». وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أفادتا في وقت سابق أمس بأن مسلحين صعدوا إلى متن سفينة في خليج عُمان على مقربة من إيران، ثم فقد الاتصال بها.
وقالت شركة «إمباير نافيغايشن» اليونانية إن ناقلة النفط تابعة لها.
«سكوتلاند يارد» تفتح تحقيقاً
في جرائم الحرب بالقطاع
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن توترا نشب بين بريطانيا وإسرائيل بعد بدء الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) تحقيقا بجرائم حرب إسرائيلية على خلفية حرب غزة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن شرطة العاصمة البريطانية فتحت تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي قاربت على إتمام يومها الـ 100.
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، أصدرت شرطة لندن مؤخرا نداء إلى الشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، مضيفة أن هذه القضية تسببت في توترات ديبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، ما دفع تل أبيب إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائها من هذه الأمور.
وعلقت الشرطة البريطانية لافتات باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية في المطارات بالمملكة المتحدة مخصصة للمسافرين كتب فيها «إذا كنت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشاهدت أو كنت ضحية إرهاب أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يمكنك إبلاغ الشرطة البريطانية بذلك»، وفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن مصدر لم تحدد هويته.
وأضافت «يديعوت أحرونوت» «تدعم الشرطة في المملكة المتحدة عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق بجرائم الحرب في إسرائيل وفلسطين اعتبارا من يونيو 2014، ويمكن مشاركة أي أدلة يتم جمعها مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها».
ووفق الصحيفة الإسرائيلية ذاتها، قالت سكوتلاند يارد (المقر الرئيسي لدائرة شرطة لندن) إن على الشرطة البريطانية أن تدعم المحكمة الجنائية الدولية. وإضافة إلى جانب حقيقة أن أعدادا أكبر من المواطنين البريطانيين قد عادوا إلى المملكة المتحدة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، فإنها تتوقع أن يأتي عدد أكبر من الشهود المحتملين وضحايا جرائم الحرب من المنطقة.
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل احتجت لدى السلطات البريطانية بشأن التحقيق.
وأوضحت السفارة الإسرائيلية في لندن للسلطات البريطانية، أنه لا يوجد أساس أو مبرر أو سلطة لإجراء تحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

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