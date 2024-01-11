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الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 حراك جمهوري قبيل انطلاق الفلترة التمهيدية في ولاية أيوا

1/11/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي السابق والمرشح الجمهوري كريس كريستي انسحابه رسميا من الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، وذلك بعد ساعات من مواجهة قوية بين رون ديسانتيس ونيكي هايلي، في خامس مناظرة جمهورية، والتي استضافتها ولاية أيوا وسط غياب متعمد كالعادة لدونالد ترامب المرشح الجمهوري الأوفر حظا.
وتعتبر هذه المناظرة مهمة وحاسمة بشكل كبير، بخلاف المناظرات السابقة التي ازدحمت بمنافسين آخرين، لذلك شهدت هجوما متبادلا حادا بين هايلي وديسانتيس، اللذين تنافسا على من منهما يمكن أن يكون البديل لترامب كمرشح عن الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وكما جاءت هذه المناظرة قبل أيام قليلة من انعقاد تجمع الجمهوريين الإثنين المقبل، حيث سيدلي الناخبون في ولاية أيوا بأصواتهم، بما سيكون أول اختيار حاسم في ساحة المعركة الرئاسية للحزب الجمهوري.
وخــــلال المناظـــرة انتقدت نيكي هايلي رون ديسانتيس بشأن نفقات الحملة الانتخابية، وخاطبته قائلة: «إذا كانت القيادة تدور حول إنجاز الأمور، فكيف أنفقت 150 مليون دولار في حملتك وكنت متأخرا في الاستطلاعات؟ أنت لست مديرا»، قبل أن يقاطعها ديسانتيس. واستمرت بعدها هايلي بالقول: «أعتقد أنني أثرت انفعاله».
وتابعت: «لقد وفرنا أموالنا. تأكدنا من إنفاقها بشكل صحيح لأن عليك أن تفهم أنها ليست أموالك، إنها أموال الآخرين، وعليك أن تعرف كيفية التعامل معها. إذا لم يتمكن من التعامل مع الأجزاء المالية من الحملة الانتخابية، فكيف سيتعامل مع الاقتصاد عندما يتعلق الأمر بالبيت الأبيض؟».
في المقابل، شن رون ديسانتيس هجمات متلاحقة ضد هايلي، واستغل تصريحاتها السابقة وزلات لسانها في التقليل من مكانتها وقدرتها السياسية. وقد اكتسب ديسانتيس زخما انتخابيا بعد إعلان حاكم ولاية أيوا، كيم رونولدز، دعمه وتأييده له، بما شكل تهديدا جديدا لهايلي.
على صعيد آخر، دخلت المحاكمة المدنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي شوطها الأخير مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية أمس بعدما رفض طلب ترامب تولي الدفاع بنفسه.
وترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.
ويعتبر فريق الدفاع عن ترامب منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر2023 أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، أن الملف فارغ من الناحية القانونية.
وبحســـــب رسائــــل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي واطلعت عليها وكالة فرانس برس حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمرا مناسبا والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع مؤكدا أنه لن يسمح لترامب بـ «إلقاء خطاب انتخابي» أو «مهاجمة» المحكمة والعاملين فيها. ولا يواجه الرئيس الجمهوري السابق في هذه القضية المدنية عقوبة بالسجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.
غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك، حيث صنع اسمه كقطب عقارات، ولا يبدو أن الحكم سيكون لصالحه.
وستختتم المحكمة المداولات في الأيام المقبلة محددة قيمة الضرر والتعويضات المطلوبة.

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