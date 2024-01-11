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رئيس الإمارات يشهد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية

1/11/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدى الوزراء الجدد، في حكومة الإمارات، اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
وقد أدى اليمين خلال المراسم التي أقيمت في قصر البحر في أبوظبي كل من: د.آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة عضو مجلس الوزراء، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع عضو مجلس الوزراء، ود.سلطان بن سيف مفتاح النيادي وزير دولة لشؤون الشباب.
وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، التوفيق والنجاح للوزراء الجدد في أداء مهامهم الوطنية بما يخدم مصالح الوطن ويعزز استدامة مسيرته التنموية الشاملة ومكتسباته ويواكب تطلعات المواطن.
كما أثنى على جهود الوزراء السابقين الذين أدوا مهامهم بإخلاص وتفان خلال السنوات الماضية.
وأكد صاحب السمو رئيس الإمارات أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد الذي يرتكز على تكامل الجهود والمهام ويعد نهجا راسخا في مختلف مسارات العمل الوطني للمضي قدما في تحقيق رؤية الدولة ومستهدفاتها الوطنية المستقبلية بفضل جهود أبنائها المخلصين.
من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن قيادة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لرفد منظومة العمل الحكومي بالطاقات والكفاءات التي تسهم بفاعلية في تطوير أداء جميع الجهات الحكومية.
وقال: إن التطوير والتحديث المستمرين لمنظومة العمل في الجهات الاتحادية يعززان أداء العمل الحكومي ويضمنان استيعاب المنظومة الإيجابي لما يستجد من ملفات، مؤكدا أن التحديث هو نهج ثابت وأصيل في حكومة الإمارات.

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