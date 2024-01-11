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وهم سلاح الخوف الصهيوني

1/11/2024 11:25:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعتبر سلاح الخوف من أرخص الأسلحة وأشدها فتكا بقرارات المصير سواء على مستوى الفرد او الدولة، فاستعراض القوة والمناورات العسكرية لا يعني الدخول في ميدان الحرب، بل تعني الدخول في داخل نفسية العدو للهيمنة على عقله، وبالتالي السيطرة على قراره الذي غالبا ما يبنى على مراد صانع الخوف، وبالتالي يكون صانع الخوف قد حقق مراده بدون تكلفة تستحق الذكر.
وهناك العديد من الامثلة والحوادث التي ركبت على ظهر جواد الخوف فذهب بها بعيدا عن الواقع بعد ان ادرك الخائفون أن خوفهم مجرد وهم ليس له اي ارتباط حتى بالواقع الافتراضي. والخوف أحجام، فمنه الحجم الكبير الذي تصنعه الانظمة المستبدة في العالم وكذلك انظمة الفصل العنصري التي لا تعرف الا القمع بالقوة العسكرية والأمنية لزيادة الخوف من السلطة، وهذا النوع يسمى إرهاب الدولة، أما عندما تنهار الدولة وتكثر الميليشيات المسلحة غير النظامية، فإن الخوف يزداد حجما ويزداد الناس خوفا كما هو في الدول التي تشهد نزاعات.
ومثال على ذلك الديانات القديمة، اذ كان سكان الانكا في أميركا الجنوبية عادة ما يقتلون بنتا ويلقونها في بحيرة عميقة خوفا من آلهتم المزعومة.
وكان الأطفال قديما وحديثا يخوفونهم بشخصيات او مخلوقات وهمية لكي يناموا، ويبدو أن الخوف من الأمور الغيبية أصبح من أهم الادوات السياسية، بل انه أهم من من قوة أسلحة الدمار الشامل، وهنا حقيقة لابد ان ندركها قبل ان يدركنا الخوف منها وهي أن «الكذب ثم الكذب ثم الكذب» هو الذراع اليمنى للخوف من الحاضر والمستقبل.
وعلى سبيل المثال لا الحصر كانت حكومات الكيان المحتل تحذر بصورة مباشرة او غير مباشرة من قوة هذا الكيان الغاصب منذ 70 عاما وأسمت جيشها بالجيش الذي لا يقهر، ودبابة الميركافا أقوى دبابة بالعالم وبدون منازع، أما الاجهزة الاستخباراتية والأمنية فقد وصلت الى مرحلة الخيال والذي اعتقد البعض أن أنشطته الأمنية قد امتدت إلى جميع كواكب المجوعة الشمسية، أي خارج كوكب الارض، ولكن ياللهول من 7 اكتوبر الذي كشف المستور للجميع وأنهم عاشوا طوال هذه الفترة تحت مظلة وهم الخوف الذي صنعه الصهاينة ضد العرب عامة والفلسطينيين خاصة، فسقطت هيبتهم أمام الجميع وساءت سمعتهم بالعالم كافة، وتحول العالم الى نصرة غزة بالمظاهرات في جميع انحاء العالم ولم يبق الآن الا رحيلهم من فلسطين التي احتلوها في غفلة من الزمن.
أما حل الدولتين المتجاورتين الذي ينادي به البعض فهو لا يعني «نحنا والقمر جيران» بل يعني بالحقيقة تجاور النار مع البنزين، لأن الدماء التي سفكت في غزة لا يطهرها الا دماء الكيان المعتدي المحتل، والثأر سيظل قائما ما دام العدو بالجوار. فويل للصهاينة اذا بقوا في فلسطين ثم نطق الحجر والشجر ضدهم واخبر المسلمين بأن الصهيوني وراءه فتعال يا مسلم واقتله وهذا يعني الانتقام الرباني المؤكد في شريعة الاسلام.
مسك الختام: قال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ - 204 - 205: البقرة)

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