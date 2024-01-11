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مجمع اللغة العربية في الكويت

1/11/2024 11:25:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن تأسيــس مجمع للغة العربية في الكــويت شغل وجداني وتفكــيري، منـــذ أن عاصرت وشاهدت مجمع اللغة العــربية في القاهرة، أثناء دراستي رسالة الماجستير، ومن بعدها الدكتوراه، خاصة مكتبة المجمع، تلك التي كانت غنية ومبهرة ومتنوعة في عناوين كتبها، الزاخرة بالمراجع والمصادر والقرارات التي تصدر عن لجان التحقيق والدراسة، لكل ما من شأنه الحفاظ على الهوية والتراث الحضاري عربيا وإسلاميا.
فالكويت بتاريخها الثقافي وريادتها في مجالات ثقافية عدة، خليجيا وعربيا.. خصوصا إصداراتها الثقافية الرائدة في المنطقة العربية، تستحق أن يكون لديها مجمع للغة العربية، بل إن إنشاء المجمع قد تأخر سنوات طويلة، وقد سبقتنا دول خليجية وعربية عدة في هذا الأمر مثل السعودية والإمارات (الشارقة) وغيرهما، وكان من المأمول أن تكون الريادة الخليجية في هذا الشأن للكويت، ومع ذلك فإن تأسيس المجمع كان يجب البدء فيه والانتهاء من تشييده منذ 15 سنة مضت، ومن خلال كل ما سبق جاءت فكرة إنشاء مجمع اللغة العربية في الكويت، بتشجيع نخبة من المثقفين والأدباء والكتاب والأكاديميين، حيث بدأنا في تأسيس الدعائم أو الأفكار الأولى للمجمع بالكويت، عندما كان الروائي حمد الحمد أمينا عاما لرابطة الأدباء الكويتيين.
ومن ثم وبمساندة النابهين من مثقفي الكويت، وجهت إلى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ وكان وقتها ـ م.علي اليوحة، خطابا شرحت فيه أهداف ودوافع تأسيس المجمع في الكويت، ودعوته كي يدعم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب هذا المطلب الوطني، وجاء رد الأمين العام السابق مثلجا للصدر ومفرحا للنفس، حينما قبل الفكرة ووافق عليها وشجعها وأشاد بها، بل ووعد بطرحها في مجلس التعاون الخليجي، من أجل التوسع فيها، لتكون للكويت أسبقية طرحها.
لذا فإنني أثني على كل من توجهت ثقافته ووطنيته وعروبته إلى دعم مشروع إنشاء مجمع اللغة العربية في الكويت، وهم والحمد لله كثر، وأخص بالذكر رجل الشعر والثقافة والسلام، الذي فارقنا الشهر الماضي، إنه الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين «رحمه الله»، الذي كرس مؤسساته لخدمة مجالات إنسانية وأدبية عدة، ونذكر ـ بالمناسبة ـ تنظيم مؤسسة البابطين الثقافية، الملتقى العالمي للسلام العادل، الذي أقيم عام 2019 في لاهاي، ثم في مالطة عام 2022، كما أعلن عن إقامته في مصر، والذي كان سيعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 الجاري.
وإضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة البابطين لنشر وحماية اللغة العربية، أسهمت بشكل فعال في نشر اللغة العربية عالميا والتعريف بها وبحضارتها.
وفـــي هذا السياق المعرفي والثقافي والفكري، نتطلع إلى مـــزيد من الدعم والتشجيع لإنشاء مجمع اللغـــة العربية في الكويت، الذي نتمـــناه واقعا ملموسا على أرض بلـــدنا الحبيب، ليكون مؤسسة لخدمة الثقافة والفــكر ومنارة تزهو بها الكويت، وهذا الأمر أضعه بين أيدي قادة الثقافة في الكويت وعلى رأسهم وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار.

MENAFN11012024000130011022ID1107711989

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