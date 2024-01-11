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بين البذرة والثمرة

1/11/2024 11:25:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هل نعيش في زمن مادي؟ أم أن المادية جزء أصيل في الحياة البشرية؟ هل هذا زمن الترف والكماليات؟ أم أن النفس تحب ترف العيش والتملك؟
دائما نحتاج إلى الموازنة فيما يتعلق برغباتنا مقابل إمكانياتنا، ونحرص على مبادئ الصواب والخطأ، وبين المعقول واللا معقول.
البعض يعيش حياته عشوائيا ولا يخطط. والبعض يرسم أهدافا قريبة وبعيدة باعتدال. والبعض يفرط في التخطيط! البعض الأخير يشرد عن الحاضر في خيالات المستقبل! هو يفعل كل ما يفعل من أجل غاية مستقبلية -غالبا- ما تكون مبهرجة!
من حقك أن تخطط لامتلاك سكنك الخاص -على سبيل المثال- ومن الوعي والمسؤولية أن ترتب لهدفك وتكتسب المعرفة وتطلع على المجال وتتابع تطوراته وتكتسب خلفية سليمة حوله، ولكن عندما يسرح تفكيرك في المواصفات الشكلية وتركز على المظهر لا على المضمون، عندما يكون المقياس للتملك هو الترف لا الاستقرار.. هنا تكون انشغلت بالقشر لا باللب!
إن الحياة بكل احتياجاتها، وفي صراعاتها وكدحها، لا يكاد يهونها إلا سلامة الصدر وراحة البال، تلك الأمور (المعنوية) التي لا تجلبها الأمور المادية!
فبيت العمر الذي تتطلع إليه لا تغنيه أسواره البراقة ولا روعة تشييده ولا حجمه. تلك مواصفات جمالية محببة من الطبيعي الاهتمام بها، هي جزء من الخطة، لكنها ليست البذرة! وليست لب الثمرة! إنها القشرة! ما مدى أهمية الواجهات المهيبة إن لم تبذر بذرة أمل لحياة آمنة كريمة؟ إن لم تجتهد باستبشار؟ إن لم يكن لب هذا البيت أسرة ودودة مترابطة؟
النــوايا والعلاقات هي حياتنا كلها. من علاقتنا بخالقنا إلى كل مخلوقاته، نحن نبذر في كل أرض، ونسقي من عطائنا، وثمار ذلك ما نتركه من لمسة على الآخرين، والأشياء كذلك من حولنا، وما نجد أثره في نفوسنا. بقية ذلك إضافات وشكليات وقشور.
للقشر وجود، وأهمية، وجمال! لكنه لن يسلبني ثمرتي أبدا.

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