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العرب أول من ((حلوا)) الدواء وفتحوا الصيدليات

1/11/2024 11:25:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الأدلة كثيرة على تفوق علماء العرب والمسلمين في مختلف المجالات العلمية وغيرها أيام العصر الذهبي للدولة الإسلامية. وفي السطور التالية حزمة ثقافية علمية مختصرة عن إبداع علمائنا العرب والمسلمين وما قاموا به من اكتشافات واختراعات في مجال الدواء أو الصيدليات في العالم. ونقول هنا إن هذا العمل الدؤوب كان بحاجة إلى أفكار منظمة ومنسقة ليظهروه بهذا الإبداع الذي حير وأذهل العالم.
وعندما كان العلماء العرب والمسلمون في تفوقهم العلمي كان علماء الغرب يغطون في جهل عميق، فتحية وتقدير لعلمائنا العرب والمسلمين على هذه الإنجازات العظيمة التي أحيت العلوم وارتقت بها لما فيه خير البشرية جمعاء.
لقد كان علماء المسلمين أول من غلف حبات الدواء المرة بغلاف من السكر، ومزج عصير الفاكهة بالسكر أو العسل حتى تذهب مراراتها، ويرجع الفضل في ذلك للطبيب المسلم ابن سينا.
وكما أن أول من افتتح الصيدليات العامة هم المسلمون وذلك في العام 80 من القرن الثامن الميلادي في ظل حكم الخليفة العباسي المنصور، كما ألحقوا بكل بيمارستان صيدلية خاصة به، كما كان هذا الوضع في جند سابور، وأنشأوا صيدليات خاصة بساحة المعركة، كانت تصحب البيمارستانات المحمولة المتنقلة.
كذلك فقد أصبحت الصيدليات في أيام الخليفة المأمون في القرن التاسع الميلادي وكل قسم من أقسام الصحة العسكرية تحت إشراف حكومي، وكان هناك عميد للصيدلية في كل مدينة يقوم بامتحانهم ويمنحهم رخص العمل.

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