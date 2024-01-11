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الزهد.. والانكفاء والاكتفاء

1/11/2024 11:25:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قيل بأن الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال، وهو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلّف، أي أن الزهد خلق جميل وسامٍ ورشيد، وهو خلق وسطي بين الإقبال والإدبار.
فنحن لا نعني بالزهد الانكفاء على النفس، والانطواء والانكماش التام، والتخلي عن الدنيا بكل تفاصيلها، فالدنيا مهمة للغاية، لأنها مزرعة الآخرة، فأعمال الدنيا هي من تحدد مكاناتنا في الآخرة، خير أم شر، فالقصد هنا هو التوسط بين هذا وذاك، وقد قال الله سبحانه: (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا).
ومن يشاهد الحياة يرى الزحام البشري على الدنيا، و‏لذلك ونحن نعيش حالة الزحام - التكالب - يجب أن يتخلل نفوسنا شيء من «الزهد» بها ومنها، حتى لا نضيع مع مغريات الدنيا الرخيصة.
‏نعم نحن بشر، ونميل لمطامع النفس، ولكن يجب أن نضبط كل ذلك بمخافة الله، وأن نجعل الدنيا بأيدينا لا قلوبنا.
‏فأنا لا أدعو إلى الانكفاء على النفس بعيدا عن الدنيا.. ولكن أدعو إلى «الاكتفاء» من ملذاتها بعض الشيء، فلتكن هناك مسطرة ضابطة لمسألة الزهد بين الانكفاء والاكتفاء!
الزهد سلوك في غاية السمو والعلو والمنطقية، فعملية «اللهفة» على الحياة الدنيا هي عملية غير موفقة ولا منطقية، فهل من المنطق أن نتعامل مع الدنيا بـ «لهفة» وهي الفانية، ونتعامل مع الآخرة بتقصير وهي الباقية!؟
‏فالزهد بالدنيا عمل حكيم، مع مراعاة حق النفس من الدنيا بحسب الثوابت والضوابط والأخلاق.
‏فهذه الدنيا لا أمان لها، ومن الحكمة أن يتعامل معها الإنسان بحذر ودهاء وانتباه، فهي مخادعة ومحيرة ولا أمان لها.
‏- فعشها حذرا، وكن بالله معتصما، حتى تخرج منها ورب الكون راض عنك، وكن من أهل الزهد.
بالختام: كانت لي هذه القصيدة الفصيحة:
يا إلهي.. يا إلهي.. يا إلهي
أرتجيك العفو من كل الخطايا
أنت يارب البريات ملاذي
أنت من ينهي همومي والبلايا
كن لي يارب طبيبا لجروحي
يا عظيم الجود في كل العطايا
إن جرح القلب قد آذى حياتي
وتمادى بين أوصال الحنايا
لم يدع لي بهجة تضوي دروبي
كل أفراحي له صارت سبايا
شل أفراحي، وآذاني، وأوهى
نبض قلب كان يحيا في خفايا
هو جرح غائر في جوف قلبي
وخزه قد نال من كل الخلايا
يا إلهي.. يا إلهي.. يا إلهي
أرتجيك العفو من كل الخطايا

hanialnbhan@

MENAFN11012024000130011022ID1107711986

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