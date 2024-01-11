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((عساك سعيد وأنت بعيد))

1/11/2024 11:25:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من منا لا يرغب في أن يسكن أولاده عنده في بيته بعد زواجهم مثلما كنا نفعل في الماضـي.
لكن الآن كل شيء تغير عن الماضي، الظروف تغيرت، والناس تغيرت، والأصول المادية أيضا تغيرت.
سألتُ صديقي بعد زواجه أين تسكن؟
أجابني: أسكن في شقة مستأجرة.
سألته: ولماذا تسكن في شقة مستأجرة.. ولم تسكن عند أهلك؟
أجابني: زوجتي تريد الاستقلالية والاعتماد على نفسها، ولا تحب كائنا من كان أن يتدخل في شؤونها، وخاصة في تربيتها لأولادها.
وثانيا: بعيدا عن المشاكل و«النجرة» التي تحدث غالبا في كل بيت بين الأم وزوجة ولدها، أو مع الزوجة وأخوات الزوج.
صديقي أراد أن يشتري راحة باله، فاختار السكن في شقة مستأجرة، وهذا حق له «وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه» مثلما يقول أحبابنا أهل النيل.
لكن للأسف، الإيجارات حاليا صارت «نارا وشرارا» وأصبح البعض يبالغون في الأسعار ويرفعون الإيجارات بشكل مبالغ فيه، تصور عزيزي القارئ أن الكثير من الإيجارات حاليا تبدأ من 600 دينار وتصل الى ألف دينار أو أكثر!
الله يعين الشباب أصحاب المعاش فقط. العجيب والغريب في الموضوع أن الشاب عندما يتزوج في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دولة قطر يعطى بيتا أو أرضا وقرضا فورا، ولا ينتظر 20 سنة تقريبا ويدوخ «تسع» دوخات ويوهن عظمه، ويشتعل رأسه شيبا، أو ربما قد يموت!
وقد حدث هذا بالفعل عندما تبين لدى إعطاء تصاريح أذونات البناء في خيطان الجنوبي أن عددا من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون دورهم في خيطان قد فارقوا الحياة ومن ثم أعطي إذن البناء لورثتهم.
إن خير الكويت وشعبها الكريم يمتد إلى أصقاع العالم ويصل إلى مختلف الدول، وألسنة الكثيرين في أرجاء المعمورة تلهث بتوجيه الشكر إلى بلدنا الطيب الذي جعله الله سببا في التفريج عنهم ومساعدتهم في مواجهة الصعاب.
جزى الله كل من شارك في هذه الجهود المحمودة خيرا، ونتمنى أن تمتد يد العون إلى من يعانون في الكويت جراء دفع الإيجارات المرتفعة.
نتمنى أن يتم تخفيض الإيجارات المبالغ في تقديرها حتى تكون ولو بحد أقصى 500 دينار، وأن يستعجل المعنيون في بناء وتوزيع البيوت على المواطنين، أو أرض وقرض على الشباب فور زواجهم، أسوة بالشقيقتين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.
أتمنى أن ترى هذه المقترحات النور وتتحقق على أرض الواقع قريبا، ودمتم سالمين.
آخر المقال: الأسعار نار وشرار، شدعوه الإيجار بـ 700 دينار!

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