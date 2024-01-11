((عساك سعيد وأنت بعيد))

(MENAFN
- Al-Anbaa) من منا لا يرغب في أن يسكن أولاده عنده في بيته بعد زواجهم مثلما كنا نفعل في الماضـي.
لكن الآن كل شيء تغير عن الماضي، الظروف تغيرت، والناس تغيرت، والأصول المادية أيضا تغيرت.
سألتُ صديقي بعد زواجه أين تسكن؟
أجابني: أسكن في شقة مستأجرة.
سألته: ولماذا تسكن في شقة مستأجرة.. ولم تسكن عند أهلك؟
أجابني: زوجتي تريد الاستقلالية والاعتماد على نفسها، ولا تحب كائنا من كان أن يتدخل في شؤونها، وخاصة في تربيتها لأولادها.
وثانيا: بعيدا عن المشاكل و«النجرة» التي تحدث غالبا في كل بيت بين الأم وزوجة ولدها، أو مع الزوجة وأخوات الزوج.
صديقي أراد أن يشتري راحة باله، فاختار السكن في شقة مستأجرة، وهذا حق له «وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه» مثلما يقول أحبابنا أهل النيل.
لكن للأسف، الإيجارات حاليا صارت «نارا وشرارا» وأصبح البعض يبالغون في الأسعار ويرفعون الإيجارات بشكل مبالغ فيه، تصور عزيزي القارئ أن الكثير من الإيجارات حاليا تبدأ من 600 دينار وتصل الى ألف دينار أو أكثر!
الله يعين الشباب أصحاب المعاش فقط. العجيب والغريب في الموضوع أن الشاب عندما يتزوج في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دولة قطر يعطى بيتا أو أرضا وقرضا فورا، ولا ينتظر 20 سنة تقريبا ويدوخ «تسع» دوخات ويوهن عظمه، ويشتعل رأسه شيبا، أو ربما قد يموت!
وقد حدث هذا بالفعل عندما تبين لدى إعطاء تصاريح أذونات البناء في خيطان الجنوبي أن عددا من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون دورهم في خيطان قد فارقوا الحياة ومن ثم أعطي إذن البناء لورثتهم.
إن خير الكويت وشعبها الكريم يمتد إلى أصقاع العالم ويصل إلى مختلف الدول، وألسنة الكثيرين في أرجاء المعمورة تلهث بتوجيه الشكر إلى بلدنا الطيب الذي جعله الله سببا في التفريج عنهم ومساعدتهم في مواجهة الصعاب.
جزى الله كل من شارك في هذه الجهود المحمودة خيرا، ونتمنى أن تمتد يد العون إلى من يعانون في الكويت جراء دفع الإيجارات المرتفعة.
نتمنى أن يتم تخفيض الإيجارات المبالغ في تقديرها حتى تكون ولو بحد أقصى 500 دينار، وأن يستعجل المعنيون في بناء وتوزيع البيوت على المواطنين، أو أرض وقرض على الشباب فور زواجهم، أسوة بالشقيقتين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.
أتمنى أن ترى هذه المقترحات النور وتتحقق على أرض الواقع قريبا، ودمتم سالمين.
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